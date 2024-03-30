The Information'ın Microsoft'a yakın kaynaklarına göre teknoloji devi, OpenAI ile birlikte 100 milyar dolarlık bir süper bilgisayar geliştirmeyi planlıyor.

Üretken yapay zekâ, özellikle son bir yıl içindeki büyümesiyle hemen hepimizin hayatına bir şekilde dokunmuş durumda. Ancak daha önce de açıklamış olduğumuz gibi üretken yapay zekâ ve büyük dil modelleri (LLM) çok yüksek işlem gücü gerektiriyor. Hatta bu nedenle NVIDIA, neredeyse işi gücü bırakmış yapay zekâ için GPU geliştirmeye başlamış durumda.

The Information tarafından paylaşılan bir habere Microsoft ve yatırımcısı olduğu OpenAI, tarihin en pahalı veri merkezi ve süper bilgisayarını inşa etmeyi planlıyor. İddiaya göre projenin büyüklüğü 100 milyar dolar olacak. Bu miktarın teknoloji dünyası için bile ne kadar büyük olduğunu şöyle açıklayabiliriz; OpenAI'ın tahmini değerlemesi 80 milyar dolar civarında.

Stargate AI'ın 2028'de kullanıma açılması planlanıyor

Halihazırda piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketi olan Microsoft'un, projenin mali yükünün büyük bir kısmını üstleneceği ifade ediliyor. 2028 yılında tamamlanması planlanan proje, tahmin edebileceğiniz üzere ABD'de hayata geçirilecek. Projenin kalbini oluşturan Stargate AI adlı süper bilgisayarın özellikleri hakkında hiçbir bilgi yok ancak aktif olduğunda dünyanın en güçlü süper bilgisayarı olabilir.

Microsoft, halihazırda 2026 yılında kullanıma sunulmak üzere OpenAI için bir süper bilgisayar geliştiriyor. Stargate AI, şirketin uzun vadeli planlarının bir parçası olacak. Microsoft'un yapay zekâ için kendi devasa veri merkezine sahip olması, hem şirketin donanımsal anlamda dışa bağımlılığını azaltacak hem de OpenAI ile ilişkisini güçlendirecek. Böylece bir taşla iki kuş vurulmuş olacak.