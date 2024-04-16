Japon teknoloji devlerinin oluşturduğu konsorsiyum, 6G bağlantı teknolojisinin gerçek dünya hız testlerini gerçekleştirdi. Bu testler gösteriyor ki 6G, çok başka bir seviyede olacak.

Japonya'nın dört teknoloji devi NTT DOCOMO, NTT, NEC ve Fujitsu, 6G bağlantı için gerçekleştirdikleri gerçek dünya testinin sonuçlarını açıkladı. Firmaların açıklamasına göre yeni bağlantının standart hızı, 5G'nin en yüksek hızından 20 kat fazla olacak. Zira Japon devlerinin yaptıkları testlerde ulaştıkları hız 100Gbps olurken 5G'nin en yüksek hızı 4.9Gbps olarak açıklanmıştı.

2021 yılından bu yana proje üzerinde çalışan firmalar, bir terahertz-altı 6G cihaz geliştirdiler ve cihazın hem 100GHz hem de 300 GHz bandında, 100 metreye kadar olan mesafede 100Gbps hıza ulaşabildiğini ortaya koydular.

6G standardı oturmaya başlıyor

Projede yer alan her firma kendi uzmanlığına göre bir katkı sundu. DOCOMO, bu boyutta veri aktarımını sağlayacak kablosuz ekipmanları üretirken NTT ise saniyede 100GB veri gönderebilecek cihazı geliştirdi. NEC ise çoklu-element aktif fazlı anten dizilimini oluşturdu. Fujitsu da yüksek hacimli güç artırıcı üzerinde çalıştı.

Terahertz-altı bant genişliğinde çalışmak zor olsa da firmalar bu iş birliği sayesinde kablosuz bağlantı sağlayabildi. 6G standardının gelişi ile birlikte gelecekte ultra-HD video yayınları, otonom araçları gerçek zamanlı kontrol gibi uygulamalar hayata geçirilebilecek. Öte yandan 100Gbps bağlantı hızı da standart hâle gelecek gibi duruyor.

Elbette ki 6G de gelse ortam şartları ve kullanılan altyapı bu hızı ne kadar kullanabildiğimize etki edecek.