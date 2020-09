Javicia Leslie, Batwoman Kostümüyle İlk Fotoğrafını Paylaştı

Batwoman'ın ilk sezonunda Batwoman karakterine can veren Ruby Rose'un ayrılması sonrası Javicia Leslie kostümün yeni sahibi oldu. Leslie, resmi Instagram hesabından karakter kostümüyle ilk fotoğrafını da paylaştı.

Yayın hayatına 2019 yılında başlayan ve 20 bölümlük ilk sezonu bu sene mayıs ayında biten Batwoman dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin yeni sezonunda ikonikleşmiş Batsuit'u giyecek oyuncu belli oldu: Javicia Leslie.

Javicia Leslie, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Batwoman test kostümünün bir ekran görüntüsünü takipçilerine sundu. Javicia Leslie'nin karakteri Ryan Wilder, Ruby Rose'un canlandırdığı Kate Kane karakteriyle aynı Batsuit kostümünü giyecek. Ancak IGN'de yer alan habere göre Ryan Wilder, en nihayetinde kendi geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş Batsuit'unu giyecek.

Batwoman'ın ikinci sezonu

Daha önce dizinin yeni Batwoman'ını geçtiğimiz ay düzenlenen ve Jim Lee tarafından çizilen DC FanDome posterinde görmüştük. Söz konusu aşağıdaki posterde Batwoman'ın kostümlü halini Batman'in hemen sağ alt tarafında ve Harley Quinn'in alt tarafında görebilirsiniz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını sebebiyle Batwoman'ın ilk sezonunun çekimleri durdurulmuş ve ani bir şekilde sezon finali yaptırılmıştı. Dizinin ilk sezonunun bitmesinin hemen ardından Ruby Rose, diziyi bıraktığını açıklamıştı.

Daha önce John Wick 2 ve Orange is the New Black'te de gördüğümüz Ruby Rose, rolün getirdiği fiziksel gerekliliklerin ve kendisinin sırt ağrısının rolden çekilmesine neden olduğunu açıklamıştı. CW da Javicia Leslie'nin canlandırdığı Ryan Wilder'ın Batwoman kostümünü giyeceğini ve Kate Kane karakterinin dizide yer almayacağını açıkladı.

Batwoman'ın yeni sezonu Ocak 2021'de başlayacak. Dizinin yeni sezonunda Kate Kane karakterinin ani kayboluşu hikâyenin asıl odak noktası olacak. Ayrıca yakın dönemde Batwoman'ın yeni Superman & Lois dizinde 'crossover' yapacağı ortaya çıkmıştı. Ruby Rose'un rolü bıraktığını açıklamasının bu durumda bir değişiklik yaratıp yaratmayacağı henüz bilinmiyor.