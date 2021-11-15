Jeff Bezos, İnsanların Dünya'ya 'Tatile' Geleceğini Söyledi

Dünya'nın en zengin insanları arasında ilk sıralarda bulunan milyarder iş insanı Jeff Bezos; konuşmacı olarak katıldığı bir sempozyumda bazı ilginç açıklamalara imza attı. İnsanların gelecekte uzay şehirlerinde yaşayacağını düşünen Bezos, Dünya'nın ise bir 'tatil yeri'ne dönüşeceği görüşünde.

Uzay yolculuğu dendiğinde aklan gelen ilk isimlerden olan Blue Origin CEO’su Jeff Bezos, gelecekteki Dünya’nın ve insanlığın kaderine dair bazı ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

DC’deki Igantius Formu’nda konuşan Bezos’a göre Dünya, gelecekte ana yaşam üssü olmaktan çıkıp ‘Disney-vari’ bir yere dönüşecek. Başka bir değişle Bezos, Dünya’nın tam zamanlı yaşanılan bir yer yerine bir tatil yerine dönüşeceğine inanıyor diyebiliriz.

Bezos'a göre gelecekte doğan insanların evi Dünya değil, uzay olacak

İnsanlığının gelecekteki evinin Dünya yerine uzay olacağını iddia eden Bezos; buna ek olarak içerisinde orman, nehir ve vahşi yaşam bulundurabilecek kadar büyük çaptaki uçan uzay şehirlerinin inşa edileceğini ve ayrıca tüm imalatların da uzayın derinliklerinde yapılmaya başlanacağını düşündüğünü belirtti. Kalabalığa konuşan Bezos, yüzyıllar içerisinde çok fazla insanın uzayda doğacağını ve bu insanların asıl evinin Dünya değil de uzay olacağını söyleyerek; Dünya’nın sadece “Yellowstone Ulusal Parkı’nı gezer gibi” gezilecek olan bir yerden daha fazlası olmayacağını aktardı.

Bezos; buldukları her fırsatta karşılıklı olarak birbirlerine laf attıkları, uzay yarışındaki azılı rakibi SpaceX şirketinin CEO’su Elon Musk’ın kulağını çınlatmayı da es geçmedi. Bezos, Musk’ın Mars’ı kolonileştirmeye olan takıntısına atıfta bulunarak; bu kolonilerin Mars’ta kurulmaktansa daha önce bahsetmiş olduğu uçan uzay şehirlerinde olacağını kaydetti.

Jeff Bezos’un oldukça zeki ve uzay konusunda son derece tutkulu bir adam olduğu bilinen bir gerçek; ancak söylediklerinin boyutu göz önüne alındığında bunlar şu an hayal etmesi oldukça zor şeyler. Yine de, bilimin ve uzay sektörün önde gelen isimlerinin hepsinin Dünya’nın bir süre sonra üzerinde yaşanılamayacak hale geleceğini ve alternatif yaşam alanları için tek çarenin uzayı araştırmak olduğunu savunduğunu düşündüğümüzde, bilimkurgu senaryolarının gerçek olması çok da imkansızmış gibi gelmiyor açıkçası.