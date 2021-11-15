Uluslararası Uzay İstasyonu, Acil Yörünge Değiştirdi

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun 11 Kasım günü yörüngesinde acil değişiklik yapmak zorunda olduğunu açıkladı. Bunun nedeniyse Çin’in 2007 yılında roketle patlattığı bir uydunun enkazının İstasyon'un yörüngesinde olmasıydı.

Birçok alanda yer çekimsiz ortamda bilimsel çalışmaların yapıldığı yer olan Uluslararası Uzay İstasyonu, tarihi boyunca çeşitli tehlikelerle yüz yüze geldi. Bu tehlikelerden en günceliyse ancak bugün açıklandı. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre İstasyon, 11 Kasım günü uzay çöpüyle çarpışmamak için yörüngesinde acil değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Astronotlar ve kozmonotlardan oluşan ekibin bulunduğu İstasyon’u yörüngesinde değişiklik yapmaya zorlayan uzay çöpünün kaynağı 2007 yılına dayanıyordu. Çin, bu yılda uydusavar silah denemesi kapsamında Fengyun-1C isimli uydusunu füzeyle yok etmişti. Uydu, 3.500’den fazla parçaya bölünmüştü. Bu parçaların birçoğu halen yörüngede dolaşmaya devam ediyor ve bazıları İstasyon’un yörünge bölgesine giriş yaptı.

Rus uzay aracı sayesinde yörünge değiştirildi:

Fengyun-1C isimli uydunun parçalarıyla çarpışmamak için yapılan manevra, İstasyon’a bağlı Rus Progress isimli kargo uzay aracı sayesinde gerçekleştirildi. Uzay aracı, 6 dakikadan daha fazla süre boyunca roketlerini ateşledi. Böylece İstasyon’un hızı saniyede 0,7 metre daha arttı ve yörüngesinin 1,2 kilometre üstüne çıktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu, 23 yıllık yaşamı boyunca uzay çöpleriyle 30’a yakın tehlikeli karşılaşmalar yaşadı. Uzay çöpü giderek büyük bir tehdit olmaya devam ederken İstasyon’un bunlardan biriyle temasa geçmesi ciddi zararlara yol açabilir. Saniyede 7,66 kilometre hızla yörüngesinde hareket eden İstasyon, bu hızla ufak bir çöpe bile çarpsa sonuç oldukça ciddi olabilir. Elbette bu durumda çöpün ne kadar hızla ve hangi yöne seyrettiği de önemli bir faktör.