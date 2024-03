Oyuncu ve eski güreşçi John Cena, 96. Akademi Ödül Töreni'nde en iyi kostüm tasarımı ödülünü açıklamak için sahneye çıplak çıktı.

Hollywood'un en büyük ödül töreni olarak kabul edilen Akademi Ödülleri (Oscar), Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu yaptığı etkinlikte 96. kez sahiplerini buldu. Ödül töreninden sonra en çok konuşulan konulardan biri ise, adını ilk olarak WWE serisi ile duyuran ve daha sonra Hollywood'a geçiş yapan John Cena'nın, En İyi Kostüm Tasarımı Ödülünü açıklamak için sahneye çıplak bir şekilde çıkması oldu.

50 yıl sonra sahnede çıplak biri vardı

Jimmy Kimmel, 50 yıl önce sahneye çırılçıplak bir adamın koşarak girmesinden esinlenerek böyle bir şaka hazırlarken, John Cena da çok kısa sürede gündem oldu. Gelen tepkiler ise en basit tabiri ile karmaşık oldu. Bazı kişiler bu sahneye gülerken bazı sosyal medya kullanıcısı ise eleştirilerini gizlemedi.

"John Cena bir kahraman olarak emekli olabilirdi ama olmadı. Son zamanlarda tam olarak bu."

"Ne, uçan bir zarf mı? Kimseyi göremiyorum #Oscars2024 O her zaman ikonik olacak."

"Tipik John Cena OF'u için en iyi yaptığı şeyi yapıyor."

"Bunun için ne kadar para aldı?"

"Adam gittiği her yerde her an eğleniyor"

"Onu göremeyeceklerini düşündü lol."

"Kendini bronz rengi boyasaydı çok daha havalı olurdu."

"Merak ediyorum da acaba John Cena, kendisini Oscar ödül töreninde baldırıçıplak şekilde sahnede gören çocukların ailelerinden de, tıpkı Taiwan'ın bir ülke olduğunu söylediği için Çin'den özür dilediği gibi özür dileyecek mi?"

Bu görüntüler hakkında siz ne düşünüyorsunuz?