İlk filmiyle aksiyon filmlerini yeniden şekillendirmiş ve ikinci filmiyle bizleri heyecan verici bir noktada bırakmış John Wick serisinin 3. filmi olan John Wick: Chapter 3 - Parabellum'un fragmanı yayınlandı.

2014'te çıkışıyla beraber oldukça büyük başarı yakalamış olan John Wick, 2017'de ikinci filmiyle karşımıza çıkmıştı. Standart aksiyon filmlerinde karşılaştığımız tabuları yerle bir eden sahneleriyle oldukça beğenilen seri, bir kez daha beyaz perdeye hazırlanıyor.

Chapter 3'ün fragmanı, 2. filmin bittiği yerden başlıyor. Bir önceki filmin sonunda gizli suikastçı örgütünden "ex-communicado" olması için başına ödül konulan John Wick, bir kaçış içerisine girer. Kendisini öldürmeden bütün düşmanlarını öldürmeye çalışan Wick, New York'tan kaçmak için elinden geleni yapacaktır. Stresli bir yaşam olsa da taşıdığı silahlar ve bindiği bineklere bakacak olursak suikastçımız buna oldukça hazırlıklı görünüyor.

Daha önceki filmlerin de yönetmenliği yapmış olan Chad Stahelski tarafından yönetilen John Wick: Chapter 3 - Parabellum'un oyuncu kadrosunda Keanu Reeves haricinde Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Halle Berry, Jason Mantzoukas, Hiroyuki Sanada, T Laureiger Hu Chen, Yayan Ruhian ve Lance Reddick gibi isimler de yer alıyor.

17 Mayıs 2019'da vizyona girecek olan John Wick: Chapter 3 - Parabellum'un fragmanı ile sizleri baş başa bırakalım.