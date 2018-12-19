Jüpiter'in Uydusunda Yaşam Arayacak Mikroskop: Shamu

Dünya dışı yaşamın varlığına dair işaretler, Jüpiter'in uydusunda aranmaya devam edecek. Bu defa ise araştırmalar mikroskobik boyutlara indirgenecek.

Evrende üzerinde yaşam olan tek gezegenin bizim gezegenimiz olmadığı konusunda neredeyse bütün bilim dünyası hem fikir. Bu konuda hemfikir olmayanlar veya tarafsız olanlar bile, net bir veri toplayabilmek adına aralıksız olarak çalışmalar yürütüyorlar.

Bilim insanları, mevcut teknolojinin sınırlarını zorlayarak güneş sistemimizde her geçen gün daha uzağa gitme planları yapıyorlar. Son günlerde Mars keşif görevleri sıklıkla gündemde yer alırken, yeni bir fikir Jüpiter'in uydusu Europa'da yaşam arama kapılarını açtı.

Önceki yıllarda bu keşifler için gönderilen uzay araçları, Jüpiter ve uydusunun yanından geçerken, Dünya'ya kameralarından bir çok görüntü aktarmışlardı. Bu görüntüler, uzak mesafelerden çekilen ve sadece yüzey alanı hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olan türden verilerdi. Bilim insanları ise şu an çok daha farklı bir yaklaşım ile dünya dışı varlıkların olup olmadığı konusunda bilgi toplamaya hazırlanıyorlar.

Jüpiter'in uydusu Europa'nın yüzeyinin buz ile kaplı olduğu biliniyor. Bu nedenle, yaşama dair bir bulgu olsa bile, bunun bu buz kütlesinin altında yattığı tahmin ediliyor. Yeni yöntem ise uzaya devasa araçlar yerine küçük bir mikroskop göndererek, buz kaplı alanların altını araştırmayı sağlayacak.

Geçmişten kalma bir yaşam izi olup olmadığı veya dünya dışı herhangi bir yaşam formunun varlığıyla ilgili, mikroskobik ölçüde araştırmalar yapacak olan mikroskoba "Shamu" ismi verildi. Sahmu, kazı işlemini tamamladıktan sonra, erişeceği buz, su veya herhangi bir materyali, içerisindeki yapılar bakımından inceleyerek, araştırmalara farklı bir boyut kazandıracak.

Shamu aslında sadece uzay görevleri için değil, Dünya üzerinde de erişilmesi zor bölgelerin araştırılmasında büyük kolaylık sağlayacak. Araştırma ekibi, mikroskobun ilk testlerini de, ekstrem hava koşullarının olduğu kutup bölgelerinde gerçekleştirdiler. İlerleyen zamanlarda ise bu kullanışlı cihazın, çöl sıcaklarında, erişilmesi zor su kaplı bölgelerde ve kutuplarda sıklıkla tercih edilmesi bekleniyor.