Kablosuz İnternet Sistemleri Patlayıcıları Tespit Edebiliyor

ABD'de gerçekleştirilen bir araştırmayla elde edilen bilgilere göre kablosuz internet (wi-fi) sistemleri, kamusal alanlarda patlayıcı ve silah tespitinde kullanılabiliyor.

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Rutgers Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırmada ekip, sıradan kablosuz internet sistemlerinin kamusal alanlarda patlayıcı ve silah tespitinde kullanılabileceğini keşfetti. Araştırmaya göre kablosuz internet sinyalleri herhangi bir çantada bulunan metal nesnelerin boyutlarını ve hatta sıvının miktarını ölçmede bile kullanılabiliyor.

Gerçekleştirilen ilk denemelerde kablosuz internet sinyalleri sayesinde tehlikeli nesnelerin %99'u tespit edilirken, metal nesnelerde %98, sıvılarda ise %95 oranında başarıya ulaşıldı. Ancan nesneler çantaların içine herhangi bir malzemeye sarılarak konduğunda oranlar %90'a geriledi. Araştırma süresince ekip 15 farklı türde obje ve altı farklı tipte çanta inceledi.

Araştırma ekibinin açıklamalarına göre bu sistem geliştirilerek tüm kamusal alanlarda kullanılabilir ve özellikle havalanları gibi yerlerde kullanılan sistemlerden çok daha ucuza mâl edilebilir. Bu düşük maliyetli sistem için yalnızca iki ya da üç antenli bir wi-fi cihazı gerekiyor ve sistem mevcut wi-fi şebekelerine entegre çalışabiliyor.

Araştırmayı yapan ekipten Elektrik ve Bilgisiyar Mühendisliği Bölümü Profesörü Yingying Chen ise "Büyük kamusal yerlerde, havaalanlarındaki gibi arama altyapısı kurmak oldukça pahalı. Çantaların kontrol edilmesi için personel gerekiyor ve biz de gerekli personel sayısını azaltabilmek için bir sistem geliştirdik" sözleriyle projelerini açıkladı.

Etki alanı düşünüldüğünde oldukça kritik ve başarılı bulunan proje aynı zamanda 2018 IEEE İletişim ve Güvenlik Konferansı'nda en iyi siber güvenlik çalışması ödülüne layık görüldü.