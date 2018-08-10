Kadınların Yön Bulma Kabiliyeti Cinsiyet Eşitliği İle İlgili

Asıl amacı Defans hastalığı ile ilgili sonuç elde etmek olan bir araştırmanın yönünün sapmasıyla, kadınların yön bulma yeteneklerinin neye göre değiştiği ortaya çıktı. Araştırmacılar, konunun büyük bir kısmının cinsiyet eşitliği ve kültüre bağlı olduğunu ortaya koydu.

Yıllar boyunca bilim insanları, kadınların navigasyon takip etme ya da harita okuma konusunda erkeklerden daha kötü olduklarını öne sürdü. Şimdi ise 57 ülkede yarım milyondan fazla insanın yürüttüğü araştırma sonucunda bu kanı hala geçerli. Evet, kadınlar hala yön bulma konusunda erkeklerden daha kötü. Peki neden?

Araştırmada, kadınların işyerlerinde ve toplumda ilerleme kaydettiği İngiltere, Avustralya gibi ülkelerde yön bulma yeteneklerinin daha gelişmiş olduğu; kadınların mesleki ve toplumsal anlamda erkek egemenliği altında kaldığı ülkelerde ise bu yeteneğin azaldığı gözlemlendi.

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden Dr. Antoine Coutrot, araştırmada elde edilen bulguların erkek ve kadınların bilişsel yeteneklerinin farklılığına bağlı değil; kadınların toplumdaki rolü gibi kültürel etmenlere dayandığını belirtti. Bir diğer araştırma göre ise matematik alanında kadın ve erkeğin başarısını kıyaslarken en büyük etmenler yine cinsiyet eşitliği ve ülkenin kültürü oldu.

Araştırma sonucunda oluşturulan başarı tablosunda 57 ülke arasında Türkiye 43. sırada yer alıyor. Listenin en alt sıralarında Hindistan ve Mısır var. Kadın sürücülerin yön bulma konusundaki en başarı ilk 5 ülke ise sırasıyla şunlar: Finladiya, Danimarka, Yeni Zelanda, Kanada ve Norveç.