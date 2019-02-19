Kafein, Vücudumuzdaki Su Moleküllerini Yavaşlatıyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, ayıltıcı etkisiyle bildiğimiz kafein aslında vücudumuzdaki su moleküllerini yavaşlatıyor.

Amsterdam'dan NWO (Netherlands Foundation of Scientific Research Institutes, Hollanda Bilimsel Araşatırma Enstitüsü Vakfı) Enstitüsü AMOLF ve Paris'teki ESPCI’nin Journal of Physics Communication dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, insanlardaki uyarıcı etkisiyle bilinen kafein aslında bilinenin tam aksine insan vücudundaki su moleküllerinin hareketini yavaşlatıyor.

İnsan vücudunun yaklaşık %60’ı sudan oluşuyor. Bu su molekülleri oldukça hızlı hareket ediyor ve devamlı olarak yeni bağlar oluşturuyor. Hollandalı bilim insanları, kafeinin bu hıza bir etkisi olup olmayacağını merak etti ve bir deney gerçekleştirdi. Su moleküllerinin hareketi üzerine çalışmak için yeni lazer tekniğini kullandılar ve kafeinin varlığının su moleküllerini beş kat yavaşlattığını keşfettiler. Yapılan keşfe göre bir kafein molekülü 10 su molekülünü yavaşlatıyor.

Araştırmacılar ayrıca enerji içeceklerinde sıkça kullanılan taurinenin etkilerini araştırdı. Taurine de kafein ile benzer sonuçlar gösterdi ve 1 taurine molekülünün dört su molekülünü yavaşlattığı ortaya çıktı. Enerji içeceklerinin hem kafein hem de taurine içerdiğini de unutmamak gerek.

Vücudumuzdaki milyonlarca su molekülü düşünüldüğünde sadece birkaç bardak kahvenin kimseye bir zararı dokunmaz.