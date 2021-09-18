Kaldırımda Snowboard Hissiyatı Veren Kaykay: Summerboard SBX

Summerboard SBX adı verilen ve snowboard hissiyatını kaykaya entegre eden bir elektrikli kaykay, 2 yıl önce ilk kez ortaya çıktı. Git gide yaygınlaşan araç, şu anda resmî sitesinden satış yapmakta. Biz de ülkemizde olmasa da oldukça ilginç bulduğumuz bu icadı sizlere tanıtmaya çalıştık.

Kaykay icat edileli yarım asırdan fazla oldu. Elektrikli kaykayları da 2000’li yıllardan itibaren görmeye başladık. Ancak kimse, yazın kayamayan snowboard’cuları düşünmedi; ta ki 2 yıl önceye kadar.

2019 yılında günümüz elektrikli kaykaylarına devrim niteliğinde eklemeler yapılarak asfalt yolları kayak merkezine çeviren bir icat ortaya kondu: Summerboard SBX. Kaykayın gidebildiği her yerde snowboard hissiyatı alarak kaymanızı sağlayan elektrikli kaykay SBX, özellikle bu yıl popülerliğini artırdı. Gelin bu eğlenceli ürünü tanıyalım.

Summerboar SBX'in sürüş görüntüleri:

Snowboard’cuları yazın da formda tutacak Summerboard SBX, aslında ortaya çıkış nedenine baktığımızda klasik kaykayla benzer bir hikayeye sahip. Kaykay, 1950’li yıllarda Californialı sörfçüler tarafından; sörfe uygun olmayan havalarda karada sörf yapmak ve sörf yapılacak plajlara da bir tahta üzerinde ulaşmak için yapılmıştı. O zaman seri üretimi olmayan ve paten tekerlerinin tahtalara çakılmasıyla üretilen kaykaya binme eylemi, o zamanlarda “kaldırım sörfü” olarak adlandırılmaktaydı. Aradan neredeyse 70 yıl geçti ve kaykay, 1 sporun daha alternatifinin ortaya çıkmasına vesile oldu.

Peki Summerboard SBX’i sürerken snowboard hissiyatını yaratan şey ne? Elektrikli bir ‘longboard’un (düz sürüş amaçlı, uzun kaykay) elektrikli hale getirilmesi yeni değil, bunda ne ek var? SBX’in olayı, sürüş sırasında tekerlerin her yöne dönmesini sağlayan ‘sarhoş tekerler’. Ön ve arkada 2 sabit teker dingili bulunurken ortaya doğru 2 de sarhoş teker dingili yer alıyor. Buradaki yön değiştiren tekerler, herhangi bir sürtünme olmadan kaykayın daireler çizebilmesini; özgürce yaylanıp tereyağında ilerler gibi hareket etmesini sağlıyor.

Elektrikle çalışan Summerboard SBX, saatte yaklaşık 43 km hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 20 km menzile sahip araç, resmî sitesinde 1600 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Farklı kaykay, scooter ve paten türleri çıktığında ülkemizde fazla yayılamasa da bu tarz ürünleri hiç görmüyoruz değil. Aynısı elektrikli kaykaylar, Trekk adı verilen 3 tekerli scooterlar için de olmuştu. Acaba sahilde yürürken ilk ne zaman yanımızdan bir Summerboard süzülecek?