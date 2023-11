Günümüzde başından sonuna kadar bozmayan kaliteli bir dizi bulmak neredeyse imkânsız bir hâle geldi. Ee hâl böyle olunca gözler "Ne varsa eskilerde var..." diyerek geçmişteki dizilere çevriliyor. Yeni bir diziye başlama arayışındaysanız sizler için, kalitesini asla bozmayan dizileri bir araya getirdik.

İzleyecek kaliteli bir dizi bulmakta zorlandığımız şu günlerde, bazı diziler var ki hayran bırakan kurgusu, muhteşem oyuncu kadrosu ve zekâ fışkıran senaryosuyla çıtayı âdeta arşa çıkartabiliyor.

İçeriğimizdeki diziler, ilk bölümden son bölümüne kadar bozmayan kaliteli yapımlardan oluşuyor. Bazıları bu dizileri defalarca izlemiş olsa da bazıları ise hâlâ bir şans vermedi. Belki de o şans için doğru zaman şu andır, kim bilir...

Bir kere izledikten sonra bağımlılık yapan Orphan Black

Tür: Dram, bilim kurgu

Dram, bilim kurgu Yıl: 2013-2017

2013-2017 Oyuncular: Tatiana Maslany, Dylan Bruce, Jordan Gavaris

Tatiana Maslany, Dylan Bruce, Jordan Gavaris Yaratıcı: Kim Coghill

Kim Coghill IMDb: 8.3

İnsan klonlama konusuna odaklanan ve bilim kurgu dizisi olan Orphan Black, bağımlılık yapan yapımlar arasında yer alıyor. Her bölümünde kaliteli oyunculukları ve senaryosuyla tüm övgülere layık olan dizi, ne yazık ki hak ettiği değeri göremeyen yapımlardan biri. Son sezonuna kadar aralıksız bir şekilde izleyeceğiniz Orphan Black'a mutlaka bir şans vermelisiniz.

Ölümü "normalleştiren" cesur bir yapım: Six Feet Under

Tür: Komedi, dram

Komedi, dram Yıl: 2001-2005

2001-2005 Oyuncular: Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy

Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy Yaratıcı: Alan Ball

Alan Ball IMDb: 8.7

HBO'nun kült yapımlarından biri olan Six Feet Under; cenaze evi işleten bir ailenin, babalarının ölümüyle birlikte değişen hayatlarına odaklanıyor. Her bölümde karakterlerin yavaş yavaş yaşadıkları değişimlere şahitlik ettiren dizi, ölümü "normalleştirmesiyle" bazı bünyelere biraz ağır gelebilir şimdiden uyaralım.

Olay örgüsüyle büyüleyen Oz

Tür: Suç, dram, gerilim

Suç, dram, gerilim Yıl: 1997-2003

1997-2003 Oyuncular: Ernie Hudson, J.K. Simmons, Lee Tergesen

Ernie Hudson, J.K. Simmons, Lee Tergesen Yaratıcı: Tom Fontana

Tom Fontana IMDb: 8.7

Kült kelimesinin âdeta sanat hâli olan Oz, bir Amerikan hapishanesinde geçen olayları anlatıyor. Toplam 6 sezon süren dizi, mükemmel ilerleyen olay örgüsü ve muazzam oyunculuklarıyla kalitesini asla bozmayan nadir yapımlardan biri.

Kalitesinden asla ödün vermeyen Peaky Blinders

Tür: Suç, dram

Suç, dram Yıl: 2013-2022

2013-2022 Oyuncular: Cillian Murphy, Paul Anderson, Sophie Rundle

Cillian Murphy, Paul Anderson, Sophie Rundle Yaratıcı: Steven Knight

Steven Knight IMDb: 8.8

Peaky Blinders, 1900'lerin İngiltere'sinde yaşayan bir gangster ailenin destansı yolculuğuna odaklanıyor. Bu çetenin lideri olan Tommy Shelby'yi merkeze alan dizi, dönemini iyi yansıtan ve tarihsel süreçleri hikâyenin arka planına başarılı bir şekilde yerleştiren başarılı yapımlardan biri.

Jeneriğiyle tüyleri diken diken yapan Succession

Tür: Dram

Dram Yıl: 2018-2023

2018-2023 Oyuncular: Nicholas Braun, Brian Cox, Kieran Culkin

Nicholas Braun, Brian Cox, Kieran Culkin Yaratıcı: Jesse Armstrong

Jesse Armstrong IMDb: 8.9

Modern bir "Taht Oyunları" olan Succession; güç, ahlaki çöküş ve aile içi çatışmaları gibi temaları son derece başarılı bir şekilde işleyerek izleyenleri büyüleyen yapımlardan biri. HBO'nun en başarılı işlerinden biri olan ve yakın zamanda final yapan Succession'ın her bölümü âdeta kalite kokuyor diyebiliriz. Succession'ın jeneriği ise her duyduğunuzda tüylerinizi diken diken yapacak cinsten.

Oyuncular ve konu her sezon değişse de asla bozmayan Fargo

Tür: Suç, dram, gerilim

Suç, dram, gerilim Yıl: 2014-2024

2014-2024 Oyuncular: Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Allison Tolman

Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Allison Tolman Yaratıcı: Noah Hawley

Noah Hawley IMDb: 8.9

"Coen kardeşlerin Fargo filminin dizisi nasıl olurdu?" sorusunun cevabı olan Fargo, her sezonuyla yüksek bütçeli Hollywood filmlerini aratmayan biri dizi. Karanlık bir suç dizisi olan Fargo'da her sezon oyuncular ve konu değişiyor. Kalitesini bozmayan Fargo, yakında yayınlanacak olan 5. sezonuyla final yapacak.

Bambaşka bir mizah seviyesinde olan The Office

Tür: Komedi

Komedi Yıl: 2005-2013

2005-2013 Oyuncular: Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski

Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski Yaratıcı: Greg Daniels

Greg Daniels IMDb: 9

İzledikçe kendisine çeken ve âdeta bağımlılık yapan dizilerden biri The Office. Bambaşka bir mizah seviyesinde olan dizi; 9 sezon, 188 bölümden oluşuyor. Dolayısıyla dizinin bazı bölümleri zaman zaman beğenilmemiş ve eleştirilmiş olsa da bu durum bu The Office'in gelmiş geçmiş en iyi komedi dizilerinden biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Muhteşem oyunculukları ve görüntü yönetmenliğiyle büyüleyen Better Call Saul

Tür: Suç, dram

Suç, dram Yıl: 2015-2022

2015-2022 Oyuncular: Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks

Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks Yaratıcı: Vince Gilligan

Vince Gilligan IMDb: 9

Breaking Bad'den tam 6 yıl öncesindeki olaylara odaklanan Better Call Saul, ceza avukatı Jimmy McGill'in, Walter White ve Jesse Pinkman ile karşılaşmadan önce yaşadıklarını anlatıyor. Hem muhteşem oyunculukları hem de büyüleyen görüntü yönetmenliğiyle yıllar sonra bile kaliteli olarak değerlendirilecek yapımlardan biri olan Better Call Saul, spin-off'ların da başarılı ve kaliteli olabileceğini kanıtlayan dizilerden biri.

Zeka fışkıran senaryosuyla çıtayı arşa çıkartan Sherlock

Tür: Suç, dram, gizem

Suç, dram, gizem Yıl: 2010-2017

2010-2017 Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs

Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs Yaratıcı: Mark Gatiss

Mark Gatiss IMDb: 9.1

Modern bir Sherlock Holmes uyarlaması olan dizi, gelmiş geçmiş en iyi yapımlardan biri. Yeni sezonları asla gelmeyen ve 7 yılda sadece 16 bölüm çekilen Sherlock, her ne kadar izleyicisini bir miktar küstürse de bu durum yine de onun kaliteli bir dizi olduğu gerçeğini değiştirmiyor tabii. Sherlock ile birlikte günümüz Londra'sında dava çözmeye şimdiden hazır olun deriz.

Kurgu ve gerçekçiliğin sürükleyici bir birleşimi olan The Sopranos

Tür: Suç, dram, gizem

Suç, dram, gizem Yıl: 1999-2007

1999-2007 Oyuncular: James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco

James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco Yaratıcı: David Chase

David Chase IMDb: 9.2

1999 yılında yayımlanmaya başlayan The Sopranos da tüm övgüleri hak eden dizilerden biri. Kurgu ve gerçekçiliğin sürükleyici bir birleşimi olan dizi, tahmin edersiniz ki bir mafya draması. Ancak sadece bundan ibaret olmayan The Sopranos, hem aksiyon yönünden doyurucu hem de iyi ve kötüyü net bir çizgiyle ayırmamasıyla başarılı yapımlardan biri.

Buram buram kalite kokan The Wire

Tür: Suç, dram, gerilim

Suç, dram, gerilim Yıl: 2002-2008

2002-2008 Oyuncular: Dominic West, Lance Reddick, Sonja Sohn

Dominic West, Lance Reddick, Sonja Sohn Yaratıcı: David Simon

David Simon IMDb: 9.3

Dizi tarihinin gördüğü en büyük birkaç başyapıttan biri olan The Wire’da, Baltimore şehrinin aslında görünmeyen yüzü inceleniyor. Hükûmet, bürokrasi, medya, eğitim ve adalet sistemini gerçekçi bir şekilde inceleyen dizide Baltimore’un arka sokaklarına iniyoruz.

İzlemeyenlerin çok şanslı olduğu Breaking Bad

Tür: Suç, dram, gerilim

Suç, dram, gerilim Yıl: 2008-2013

2008-2013 Oyuncular: Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn

Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn Yaratıcı: Vince Gilligan

Vince Gilligan IMDb: 9.5

5 sezondan oluşan Breaking Bad, tüm zamanların en iyi dizilerinden biri olarak kabul ediliyor. Eğer diziyi daha önce izlemediyseniz çok şanslısınız çünkü kanser teşhisi konan bir kimya öğretmenin, ailesinin geleceğini güvence altına almak için yapabilecekleri karşısında şimdiden aklınızın sınırları zorlanabilir.

BONUS: Bolca entrika ve kaos vadeden Aşk-ı Memnu

Tür: Dram, romantik

Dram, romantik Yıl: 2008-2010

2008-2010 Oyuncular: Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya Yaratıcı: Ece Yörenç

Ece Yörenç IMDb: 7.6

Yayımlanmasının ardından yıllar geçmesine rağmen hâlâ kendisini bir şekilde izlettirmeyi başaran ve içine çeken nadir yapımlardan biri Aşk-ı Memnu. İzleyenlere; yasak aşk, entrika, gerilim ve bolca romantizm vadeden dizi, hiç şüphesiz ki Türk dizi tarihinin en iyi yapımlarından biri.

BONUS 2: İntikamın sonuçlarını yüzümüze tokat gibi çarpan Ezel

Tür: Suç, dram, gerilim

Suç, dram, gerilim Yıl: 2009-2011

2009-2011 Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Tuncel Kurtiz

Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Tuncel Kurtiz Yaratıcı: Ay Yapım

Ay Yapım IMDb: 8.7

Türk dizi tarihinin en iyi yapımlarından biri olan Ezel, bugün bile zirvedeki yerini koruyor diyebiliriz. Yanlış bir insana âşık olmanın ve yanlış insanlara güvenmenin ne gibi sonuçları olduğunu adeta bir tokat gibi yüzümüze vuran diziyi izlerken kaliteye doyacağınıza eminiz.

BONUS 3: Yeni sezonuyla hayal kırıklığına uğratmaması için dua ettiğimiz Şahsiyet

Tür: Suç, dram gizem

Suç, dram gizem Yıl: 2018-2023

2018-2023 Oyuncular: Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu, Cansu Dere, Metin Akdülger

Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu, Cansu Dere, Metin Akdülger Yaratıcı: Ay Yapım

Ay Yapım IMDb: 9

Şahsiyet, muhteşem oyunculukları ve zekâ kokan senaryosuyla en iyi Türk dizilerinden biri. 13 bölümden oluşan dizi, bir sezon boyunca gayet tutarlı bir şekilde ilerlemiş ve kalitesinden ödün vermeyip final yapmıştı. Ancak dizinin çok sevilmesi, tam 5 yıl aradan sonra ikinci sezonu da beraberinde getirdi. Umarız ki dizinin yeni sezonu en ilki kadar iyi olur ve hayal kırıklığına uğratmaz.