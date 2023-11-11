İzleyecek kaliteli bir dizi bulmakta zorlandığımız şu günlerde, bazı diziler var ki hayran bırakan kurgusu, muhteşem oyuncu kadrosu ve zekâ fışkıran senaryosuyla çıtayı âdeta arşa çıkartabiliyor.
İçeriğimizdeki diziler, ilk bölümden son bölümüne kadar bozmayan kaliteli yapımlardan oluşuyor. Bazıları bu dizileri defalarca izlemiş olsa da bazıları ise hâlâ bir şans vermedi. Belki de o şans için doğru zaman şu andır, kim bilir...
Başından Sonuna Kadar Kalitesini Bozmayan Diziler
Bir kere izledikten sonra bağımlılık yapan Orphan Black
- Tür: Dram, bilim kurgu
- Yıl: 2013-2017
- Oyuncular: Tatiana Maslany, Dylan Bruce, Jordan Gavaris
- Yaratıcı: Kim Coghill
- IMDb: 8.3
İnsan klonlama konusuna odaklanan ve bilim kurgu dizisi olan Orphan Black, bağımlılık yapan yapımlar arasında yer alıyor. Her bölümünde kaliteli oyunculukları ve senaryosuyla tüm övgülere layık olan dizi, ne yazık ki hak ettiği değeri göremeyen yapımlardan biri. Son sezonuna kadar aralıksız bir şekilde izleyeceğiniz Orphan Black'a mutlaka bir şans vermelisiniz.
Ölümü "normalleştiren" cesur bir yapım: Six Feet Under
- Tür: Komedi, dram
- Yıl: 2001-2005
- Oyuncular: Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy
- Yaratıcı: Alan Ball
- IMDb: 8.7
HBO'nun kült yapımlarından biri olan Six Feet Under; cenaze evi işleten bir ailenin, babalarının ölümüyle birlikte değişen hayatlarına odaklanıyor. Her bölümde karakterlerin yavaş yavaş yaşadıkları değişimlere şahitlik ettiren dizi, ölümü "normalleştirmesiyle" bazı bünyelere biraz ağır gelebilir şimdiden uyaralım.
Olay örgüsüyle büyüleyen Oz
- Tür: Suç, dram, gerilim
- Yıl: 1997-2003
- Oyuncular: Ernie Hudson, J.K. Simmons, Lee Tergesen
- Yaratıcı: Tom Fontana
- IMDb: 8.7
Kült kelimesinin âdeta sanat hâli olan Oz, bir Amerikan hapishanesinde geçen olayları anlatıyor. Toplam 6 sezon süren dizi, mükemmel ilerleyen olay örgüsü ve muazzam oyunculuklarıyla kalitesini asla bozmayan nadir yapımlardan biri.
Kalitesinden asla ödün vermeyen Peaky Blinders
- Tür: Suç, dram
- Yıl: 2013-2022
- Oyuncular: Cillian Murphy, Paul Anderson, Sophie Rundle
- Yaratıcı: Steven Knight
- IMDb: 8.8
Peaky Blinders, 1900'lerin İngiltere'sinde yaşayan bir gangster ailenin destansı yolculuğuna odaklanıyor. Bu çetenin lideri olan Tommy Shelby'yi merkeze alan dizi, dönemini iyi yansıtan ve tarihsel süreçleri hikâyenin arka planına başarılı bir şekilde yerleştiren başarılı yapımlardan biri.
Jeneriğiyle tüyleri diken diken yapan Succession
- Tür: Dram
- Yıl: 2018-2023
- Oyuncular: Nicholas Braun, Brian Cox, Kieran Culkin
- Yaratıcı: Jesse Armstrong
- IMDb: 8.9
Modern bir "Taht Oyunları" olan Succession; güç, ahlaki çöküş ve aile içi çatışmaları gibi temaları son derece başarılı bir şekilde işleyerek izleyenleri büyüleyen yapımlardan biri. HBO'nun en başarılı işlerinden biri olan ve yakın zamanda final yapan Succession'ın her bölümü âdeta kalite kokuyor diyebiliriz. Succession'ın jeneriği ise her duyduğunuzda tüylerinizi diken diken yapacak cinsten.
Oyuncular ve konu her sezon değişse de asla bozmayan Fargo
- Tür: Suç, dram, gerilim
- Yıl: 2014-2024
- Oyuncular: Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Allison Tolman
- Yaratıcı: Noah Hawley
- IMDb: 8.9
"Coen kardeşlerin Fargo filminin dizisi nasıl olurdu?" sorusunun cevabı olan Fargo, her sezonuyla yüksek bütçeli Hollywood filmlerini aratmayan biri dizi. Karanlık bir suç dizisi olan Fargo'da her sezon oyuncular ve konu değişiyor. Kalitesini bozmayan Fargo, yakında yayınlanacak olan 5. sezonuyla final yapacak.
Bambaşka bir mizah seviyesinde olan The Office
- Tür: Komedi
- Yıl: 2005-2013
- Oyuncular: Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski
- Yaratıcı: Greg Daniels
- IMDb: 9
İzledikçe kendisine çeken ve âdeta bağımlılık yapan dizilerden biri The Office. Bambaşka bir mizah seviyesinde olan dizi; 9 sezon, 188 bölümden oluşuyor. Dolayısıyla dizinin bazı bölümleri zaman zaman beğenilmemiş ve eleştirilmiş olsa da bu durum bu The Office'in gelmiş geçmiş en iyi komedi dizilerinden biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Muhteşem oyunculukları ve görüntü yönetmenliğiyle büyüleyen Better Call Saul
- Tür: Suç, dram
- Yıl: 2015-2022
- Oyuncular: Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks
- Yaratıcı: Vince Gilligan
- IMDb: 9
Breaking Bad'den tam 6 yıl öncesindeki olaylara odaklanan Better Call Saul, ceza avukatı Jimmy McGill'in, Walter White ve Jesse Pinkman ile karşılaşmadan önce yaşadıklarını anlatıyor. Hem muhteşem oyunculukları hem de büyüleyen görüntü yönetmenliğiyle yıllar sonra bile kaliteli olarak değerlendirilecek yapımlardan biri olan Better Call Saul, spin-off'ların da başarılı ve kaliteli olabileceğini kanıtlayan dizilerden biri.
Zeka fışkıran senaryosuyla çıtayı arşa çıkartan Sherlock
- Tür: Suç, dram, gizem
- Yıl: 2010-2017
- Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs
- Yaratıcı: Mark Gatiss
- IMDb: 9.1
Modern bir Sherlock Holmes uyarlaması olan dizi, gelmiş geçmiş en iyi yapımlardan biri. Yeni sezonları asla gelmeyen ve 7 yılda sadece 16 bölüm çekilen Sherlock, her ne kadar izleyicisini bir miktar küstürse de bu durum yine de onun kaliteli bir dizi olduğu gerçeğini değiştirmiyor tabii. Sherlock ile birlikte günümüz Londra'sında dava çözmeye şimdiden hazır olun deriz.
Kurgu ve gerçekçiliğin sürükleyici bir birleşimi olan The Sopranos
- Tür: Suç, dram, gizem
- Yıl: 1999-2007
- Oyuncular: James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco
- Yaratıcı: David Chase
- IMDb: 9.2
1999 yılında yayımlanmaya başlayan The Sopranos da tüm övgüleri hak eden dizilerden biri. Kurgu ve gerçekçiliğin sürükleyici bir birleşimi olan dizi, tahmin edersiniz ki bir mafya draması. Ancak sadece bundan ibaret olmayan The Sopranos, hem aksiyon yönünden doyurucu hem de iyi ve kötüyü net bir çizgiyle ayırmamasıyla başarılı yapımlardan biri.
Buram buram kalite kokan The Wire
- Tür: Suç, dram, gerilim
- Yıl: 2002-2008
- Oyuncular: Dominic West, Lance Reddick, Sonja Sohn
- Yaratıcı: David Simon
- IMDb: 9.3
Dizi tarihinin gördüğü en büyük birkaç başyapıttan biri olan The Wire’da, Baltimore şehrinin aslında görünmeyen yüzü inceleniyor. Hükûmet, bürokrasi, medya, eğitim ve adalet sistemini gerçekçi bir şekilde inceleyen dizide Baltimore’un arka sokaklarına iniyoruz.
İzlemeyenlerin çok şanslı olduğu Breaking Bad
- Tür: Suç, dram, gerilim
- Yıl: 2008-2013
- Oyuncular: Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn
- Yaratıcı: Vince Gilligan
- IMDb: 9.5
5 sezondan oluşan Breaking Bad, tüm zamanların en iyi dizilerinden biri olarak kabul ediliyor. Eğer diziyi daha önce izlemediyseniz çok şanslısınız çünkü kanser teşhisi konan bir kimya öğretmenin, ailesinin geleceğini güvence altına almak için yapabilecekleri karşısında şimdiden aklınızın sınırları zorlanabilir.
BONUS: Bolca entrika ve kaos vadeden Aşk-ı Memnu
- Tür: Dram, romantik
- Yıl: 2008-2010
- Oyuncular: Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya
- Yaratıcı: Ece Yörenç
- IMDb: 7.6
Yayımlanmasının ardından yıllar geçmesine rağmen hâlâ kendisini bir şekilde izlettirmeyi başaran ve içine çeken nadir yapımlardan biri Aşk-ı Memnu. İzleyenlere; yasak aşk, entrika, gerilim ve bolca romantizm vadeden dizi, hiç şüphesiz ki Türk dizi tarihinin en iyi yapımlarından biri.
BONUS 2: İntikamın sonuçlarını yüzümüze tokat gibi çarpan Ezel
- Tür: Suç, dram, gerilim
- Yıl: 2009-2011
- Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Tuncel Kurtiz
- Yaratıcı: Ay Yapım
- IMDb: 8.7
Türk dizi tarihinin en iyi yapımlarından biri olan Ezel, bugün bile zirvedeki yerini koruyor diyebiliriz. Yanlış bir insana âşık olmanın ve yanlış insanlara güvenmenin ne gibi sonuçları olduğunu adeta bir tokat gibi yüzümüze vuran diziyi izlerken kaliteye doyacağınıza eminiz.
BONUS 3: Yeni sezonuyla hayal kırıklığına uğratmaması için dua ettiğimiz Şahsiyet
- Tür: Suç, dram gizem
- Yıl: 2018-2023
- Oyuncular: Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu, Cansu Dere, Metin Akdülger
- Yaratıcı: Ay Yapım
- IMDb: 9
Şahsiyet, muhteşem oyunculukları ve zekâ kokan senaryosuyla en iyi Türk dizilerinden biri. 13 bölümden oluşan dizi, bir sezon boyunca gayet tutarlı bir şekilde ilerlemiş ve kalitesinden ödün vermeyip final yapmıştı. Ancak dizinin çok sevilmesi, tam 5 yıl aradan sonra ikinci sezonu da beraberinde getirdi. Umarız ki dizinin yeni sezonu en ilki kadar iyi olur ve hayal kırıklığına uğratmaz.