Kan Testiyle Meme Kanseri Teşhisinde Önemli Adım

Bilim insanları, meme kanseriyle mücadelede önemli rol oynaması beklenen kan testleri konusunda bilim insanları oldukça önemli bir adım attı. Bağışıklık sisteminin tepkileri üzerinden zararlı hücrelerin tespitinin yolu açıldı.

Çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri kanser hastalığıdır. Bu hastalığın pek çok türü var ve bu türlerden biri de meme kanseridir. Kanser tedavisi için büyük önem taşıyan erken teşhis yöntemleri, iş meme kanserine geldiğinde biraz karmaşıklaşabiliyor.

Bu süreci kolaylaştırmak isteyen bilim insanları, kan testi ile zararlı hücreleri en baştan bulma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların bir parçası olarak, kan testinden meme kanseri konusunda bir açıklama geldi.

Glasgow’da National Cancer Research Institute’te yapılan açıklamaya göre kanda yer alan kanser hücrelerinin tespiti için bağışıklık sisteminin tepkilerini inceleme yönteminin olumlu sonuç verdiği açıklandı.

Kanser hücreleri, antikorlarla karşılaştığında tetiklenen, antijen adlı proteinler üretiyorlar. Nottingham Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu antikorları inceledikleri bir çalışma gerçekleştirdi. 180 hastadan alınan kan örnekleri incelenirken bu kişilerin 90’ına meme kanseri tanısı koyuldu.

Çalışmayı sunan doktora öğrencisi Daniyah Alfattani, açıklamada testi doğrulayacak ve kanıtlar ortaya koyacak yeni testler geliştirmeleri gerektiğini belirtirken, yine de sonuçların cesaret verici olduğunu ve meme kanserini erken evrelerde keşfedebileceklerini söyledi.

Alfattani’ye göre testin isabet oranı arttırıldığında, basit bir kan testi sayesinde erken aşamada meme kanserinin teşhis edilebileceğini söyledi. Böylece hastalığa yayılma ve ilerleme şansı verilmeden tedaviye başlanabilecek.