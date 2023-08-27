Yeni bir araştırmaya göre süper kütleli kara delikler çarpışmaya doğru ilerlerken ışık hızının 10'da 1'ine kadar ulaşabiliyorlar.

Sonu gelmeyen uzayın içindeki hem en korkunç hem de en etkileyici şeylerden biri olan kara delikler, yapılan her çalışmayla birlikte bizleri tekrar tekrar şaşırtmayı başarıyor. Özellikle de hızla gelişen teknolojinin uzay konusundaki çalışmaları direkt olarak desteklemesi, kara delikler hakkında öğreneceğimiz bilgilerin daha çabuk elimize ulaşmasını sağlıyor.

Daha önce yıldız yutan bir kara deliği ve daha önce çekilen kara delik fotoğrafının yapay zekâ yardımıyla yeniden oluşturulduğunu görmüştük. Şimdiki bilgiyse, görsellikten uzak olsa da fizik konusunda bildiklerimizi yeniden düşündürecek nitelikte.

Evrenin en ekstrem çarpışmaları için yeni hız limiti belirlendi.

Süper kütleli kara delikler üzerinde yapılan simülasyonlarda, çarpışmaya doğru ilerleyen iki kara deliğin, ışık hızının 10’da 1’ine ulaşabildiği görüldü. Bu da aşağı yukarı 102 milyon km/saat yapıyor. Bu hız, birbirine yaklaşan veya birbirinden ayrılan iki kara deliğin devrilme noktasında görülüyor. Yani kabaca geri dönülemez noktaya gelindiğinde bu hız ortaya çıkıyor diyebiliriz.

Bunu ortaya çıkaran araştırmacılar şimdi de bu hızın aşılamayacağını, genel görelilik kanununu kullanarak matematiksel açıdan kanıtlayacak. Çalışmada yer alan Matematik ve İstatistik Profesörü Carlos Lousto, daha genele hitap edebilecek bir şeyin yüzeyinde olduklarını vurguluyor. Bu da yeni fizik kanunlarının gündeme gelebileceği anlamına geliyor.

Çalışmayı gerçekleştirmek için süperbilgisayarlar kullanıldı.

Lousto ve James Healy ile birlikte araştırma ekibi, kara deliklerin maksimum geri tepme hızını kestirebilmek için sayısal simülasyonlar yoluyla denemeler gerçekleştirdi. Genel Görelilik eşitliklerini içeren bu denemeler sayesinde ekip, birbiriyle etkileşen iki kara deliğin nasıl aksiyonlarda bulunacağını görebildi.

Sonuç olarak da Lousto, elde edilen sonuçların atomlardan çarpışan kara deliklere kadar birçok ölçek arasında geçerli olan kapsamlı bir ilkeye işaret ettiğini belirtti. Bunun kesin bir kaynak olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu belirten Lousto, araştırmalarla derinine inmek için sağlam bir nokta olduğunu söyledi.

Araştırmaya buradan ulaşabilirsiniz.