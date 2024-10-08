Mevsim, gün veya zaman fark etmeksizin sanki birden fazla Güneş gördüğünüz hiç oldu mu? Eğer cevabınız “Sahiden ya birkaç kez görmüş gibi olmuştum” şeklindeyse, gökyüzünün en ilginç ve nadir fenomenlerden birine şahit olduğunuzu söyleyebiliriz.

Görenlerin hayranlıkla baktığı ancak bir o kadar da sorguladığı bu durum, gökyüzünde birden fazla Güneş olduğunu düşündürür.

Peki böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?

“Parheli” adıyla da bilinen yalancı Güneş fenomeni, İngilizcede “sundogs” yani güneş köpekleri olarak isimlendirilir.

Bazı araştırmacılara göre bu isimlendirmenin kökeninde, Yunan mitolojisindeki en önemli figürlerden biri olan Zeus’un, gökyüzünde gezdirdiği ve aynı zamanda Güneş’i andıran köpeği yer alır.

Aslında yalancı Güneş, gökyüzünde birden fazla Güneş varmış gibi görünmesine neden olan son derece nadir görülen optik bir fenomendir. Bu durum, Güneş’in sağında veya solunda ya da bazen her iki tarafında ya da üzerinde beliren parlak haleler şeklinde karşımıza çıkar.

En basit hâliyle yalancı Güneş, Güneş ışığının atmosferdeki buz kristalleri tarafından kırılmasıyla oluşur.

Yalancı Güneş’ler, ışığın yaklaşık 6000 metre ve daha yüksekte bulunan sirüs ya da sirrostratüs bulutlarında asılı duran altıgen buz kristallerinin kırılması veya saçılması ile ortaya çıkar.

Kristaller, bir prizma gibi davranarak içinden geçen ışınları büker. Böylece Güneş ışığı yatay olarak kırılır ve Güneş’in solunda ve sağında yalancı Güneş’ler meydana gelir.

Ayrıca bu haleler Güneş’in ortalama 22 derece sağında, solunda, üzerine veya her iki yanında Güneş ile aynı hizada ortaya çıkar. Bu fenomen oldukça nadirdir ve gezegenimizin herhangi bir yerinde, herhangi bir mevsimde görülebilir.

Fakat araştırmacılar, bu nadir fenomenin orta enlemlerde ve buz kristallerinin daha yoğun olması sebebiyle kış aylarında daha yaygın görülebileceğini belirtir.

Yine bu yalancı Güneş’ler mavi, kırmızı, turuncu veya sarı gibi farklı renklere sahip olabilir. Görünüşü oldukça etkileyici olan bu haleler, Güneş’e en yakın tarafta kırmızı renklidir. Daha uzaktaki renkler ise turucudan maviye doğru çeşitlenir.

Öte yandan yalancı Güneş’ler, farklı şekillerde de ortaya çıkabilir. Şekilleri ve boyutları ise ışığın kırıldığı buz kristallerinin yapısına göre değişiklik gösterebilir.

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