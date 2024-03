Efsane yapımcı Jerry Bruckheimer, Karayip Korsanları'nın yeniden çekileceğini doğruladı. Yani altıncı filmde yeni bir hikâye ve yeni karakterler göreceğiz.

Sinema tarihinin en başarılı serilerinden biri olan ve son olarak neredeyse 7 yıl önce sinemalarda gördüğümüz Karayip Korsanları’nın geleceği bir süredir belirsizliğini koruyordu. Aslında altıncı bir filmin geleceğine dair haberler çıkmıştı ancak Disney’in kayda değer bir gelişme kaydettiğini görmemiştik.

Bugün bu konuda Karayip Korsanları’nın arkasında olan efsane yapımcı Jerry Bruckheimer’dan bir açıklama geldi. Comicbook.com’a konuşan Bruckheimer, serinin geleceğiyle ilgiliyle ilgili konuştu.

Karayip Korsanları, yeni karakterler ve hikâyeyle geri dönecek

Yapımcı, yaptığı açıklamada Karayip Korsanları'na "reset atacaklarını" ifade etti. Bu şekilde belli oyuncuları beklemelerinin gerekmeyeceğini ve her şeyin daha kolay olacağını da ekledi. Yani biraz daha açacak olursak seri, yeni karakterler ve yeni fikirlerle tekrar çekilecek. Öncekilerin devamını görmeyeceğiz. Aslında bu uzun süredir konuşulan bir şeydi. Bruckheimer da doğrulamış oldu.

Yeni Karayip Korsanları filmiyle ilgili tüm bilgilerimiz maalesef bu kadar. Bruckheimer, 2022’de Johnny Depp’in ikonik rolü Jack Sparrow’la geri dönmeyeceğini ifade etmişti. Yani kendisini tekrar görmemiz çok düşük bir ihtimal.

Bunun dışında Margot Robbie’nin başrolde olacağı yeni bir Karayip Korsanları filmi de yıllardır gündemdeydi. Bu film için iki senaryonun yazıldığı konuşuluyordu. Birinde Robbie’nin yer aldığı, diğerinde ise yer almadığı öne sürülmüştü. Ayrıca Margot Robbie, 2022’de filmin iptal edildiğine dair bir açıklama yapmıştı. Comicbook.com, Robbie’li filmin hâlen tamamen iptal edilmediğini ancak zor olduğunu söylüyor.

Öte yandan The Last of Us dizisinin yaratıcısı Craig Mazin, serinin senaristlerinden Ted Elliot’la birlitke yeni bir Karayip Korsanları filmi üzerinde çalışıyordu. Ancak geçen yılki grevler nedeniyle bu senaryonun gelişimi durdu. O zamandan beri de pek gelişme görmedik. Mazin, bir açıklamasında senaryolarının “tuhaf” olduğunu ve Disney’in beğendiğini söylemişti.

Yani Karayip Korsanları’nın yeni filmi âdeta arap saçına dönmüş durumda. Neler olacağını görmek için beklememiz gerekecek.