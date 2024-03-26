Karayip Korsanları Serisi’nin ünlü kaptanı Jack Sparrow’u hepimiz maceracı ruhu ve esprili karakteri ile tanıdık ancak bundan fazlası var. Usta oyuncu Johnny Depp tarafından canlandırılan Jack Sparrow hakkında muhtemelen hiç duymadığınız 11 bilgiyi sizinle paylaşacağız.

5 filmden oluşan ve ilk filmi 2003 yılında seyirciyle buluşan Karayip Korsanları Serisi yılların eskitemediği yapımlardan biri. Tabii ki en az film kadar akıllarda kalan karakterlerden biri de Kaptan Jack Sparrow.

Biz onu genellikle kaprisli, esprili, çılgın tavırlarıyla hatırlasak bile çok bilinmeyen bazı sırları da var. Gelin ilk maddeyle başlayalım ve birlikte korsan avına çıkalım.

NOT: Hâlâ izlemeyen kalmış mıdır bilmiyoruz ama, içeriğimizin devamında ufak spoilerların da olduğunu hatırlatalım :)

Jack Sparrow hakkında bilgiler:

Hint Okyanusu'nda yaşanan büyük bir fırtına esnasında doğmuş

Şeytan tüyüne sahip bir karakter

Kılıç kullanma konusunda çok kötü bir kaptan

Büyükannesi tarafından işkence görmüş

Kendisine ait bir şarkısı var

Jack'in dövmesi ve altın dişleri aslında Johnny Depp'e aitmiş

İlk kaptanlık deneyimini bir balıkçı teknesinde yapmış

İlk ekip arkadaşı ve gelecekteki düşmanı: James Norrington

Kaptan Jack Sparrow'un özel kontak lensleri vardı

"Savvy?" sloganını tamamen doğaçlama

Hint Okyanusu'nda yaşanan büyük bir fırtına esnasında doğmuş.

Annesi Jack Sparrow'a hamile iken kaptan olan babası Edward Teague, ailesini Hint Okyanusu'nun açıklarına götürmüş. Burada annesinin sancıları başlayınca Jack Sparrow'u Hint Okyanusu'nda büyük tufanlar içinde dünyaya getirmek zorunda kalmış.

Şeytan tüyüne sahip bir karakter.

Jack Sparrow'un başının sıkıştığı her olaydan bir şekilde sıyrıldığını ve çoğu olayda da haklı çıktığını hatırlarsınız. Çünkü Jack Sparrow herkesi kolayca etkisi altına alabilen bir karakter. Daha sonra etkilediği insanların kendi hayat akışının hızına kolayca ayak durmalarını sağlayabiliyor. Bu nedenle çevresindekilerden çok farklı bir zekâya sahip. Bu onun en önemli ayırt edici özelliği.

Kılıç kullanma konusunda çok kötü bir kaptan.

Jack Sparrow'un ilk filmde Will ile yaptığı kılıç dövüşüne bakınca onu çok iyi bir kılıç kullanıcısı olarak görebilirsiniz. Fakat Will'in de bahsettiği gibi, Jack aslında iyi bir kılıç kullanıcısı değildir. Başarısı ustaca uyguladığı taktiklerden ve hilelerden gelmektedir. Hatta Kaptan Jack Sparrow'un diğer karakterlere göre daha kötü kılıç kullandığı senaristler tarafından doğrulanmış.

Büyükannesi tarafından işkence görmüş.

Jack Sparrow'un ailesi tarafından yetiştirilme tarzının çok kötü olduğu serinin hayranları tarafından biliniyordu. Aile üyelerinin her biri azılı bir suçluydu. Fakat işkence görmüş olmasını kimse tahmin edemezdi herhâlde. Sparrow'un büyükannesi de bir korsanmış ve sevgisini acıyla göstermeyi seven bir kadınmış. Torunu Jack'i de çok sevdiği için ona acı çektirmekten zevk alıyormuş. Hatta öyle ki bu durum işkence boyutuna kadar gelmiş. Jack Sparrow'un ise büyüdüğünde bu işkenceden kurtulmak için evden ayrılıp maceralara atılması bu yüzdenmiş.

Jack'in dövmesi ve altın dişleri aslında Johnny Depp'e aitmiş.

Johnny Depp'in oyunculuk kariyerinde Karayip Korsanları Serisi'nde canlandırdığı Jack Sparrow karakterinin önemi çok büyük. Hatta Johnny Deep bu karakterle o kadar içsel bağlar kurmuş ki fiziksel görünümünü karaktere göre değiştirmiş. İlk adım olarak dişlerinden başlanmışve kendisine altın dişler takılmış. Daha sonra vücuduna Jack Sparrow'u hatırlatacak kalıcı izler bile bırakmış. Hatırlarsanız Sparrow filmde koluna bir kuş dövmesi yaptırıyordu. İşte bu dövme ilk başta sahte bile olsa daha sonra Johnny Depp tarafından kalıcı hâle getirilmiş.

Adına yazılmış bir şarkısı var.

The Lonely Island isimli bir komedi grubunun Kaptan Jack Sparrow için hazırladığı bir şarkı bulunuyor. Grubun, şarkıcı ve söz yazarı olan Michael Bolton ile tanışması bu şarkının oluşmasında atılan ilk adım olmuş. Michael Bolton bu şarkıya adapte olabilmek için Jack Sparrow gibi giyinerek şarkıyı söylemiş.

İlk kaptanlık deneyimini bir balıkçı teknesinde yapmış.

Kaptan dediğimiz zaman aklımıza ilk önce büyük bir gemi ve kalabalık mürettabat geliyor değil mi? Fakat Jack Sparrow'un kaptanlık deneyimi kazandığı yer ise küçük bir balıkçı teknesi. Barnacle isimli bu tekne küçük bile olsa Jack'in istediği her şeye sahipti. Aynı zamanda Jack Sparrow'un ilk ekibi kendisinin de dahil olduğu üç kişiden oluşuyordu.

İlk ekip arkadaşı ve gelecekteki düşmanı: James Norrington

Jack Sparrow bir korsandı, kuzeni James ise aristokrattı. James, Jack'ten nefret ediyordu ve onu hayatını mahvetmekle suçluyordu. Böyle bakınca bu ikilinin iyi anlaştığı bir dönemin var olabileceğine inanamayabilirsiniz. Fakar böyle bir dönem var. Jack, James'in büyük kuzeniyle gençken tanışmış ve kendisi Jack'in ilk korsan ekibinin üyelerinden biriymiş. Daha sonra Jack'e ihanet etmiş ve Jack, Norrington ailesinden nefret etmeye başlamış. James Norrington ile olan düşmanlığının temeli ise bu olayla atılmış.

Kaptan Jack Sparrow'un özel kontak lensleri vardı.

Jack Sparrow karakterini canlandıran Johnny Depp çekimler sırasında çok fazla güneşe maruz kalıyordu. Bu nedenle gözlerini kısma refleksini fazla gösteriyordu. Bu duruma engel olmak için özel güneş koruyucu kontakt lensler tasarlandı ve Deep bütün filmlerde bu lensi kullandı.

"Savvy?" sloganını tamamen doğaçlama.

Filmi izleyenler "Savvy?" sloganını mutlaka duymuştur. Bu slogan Johnny Depp tarafından çekim sırasında tamamen doğaçlama olarak kullanılmış. Fakat çok beğenilince müdahale edilmemiş.

Jack Sparrow hakkındaki ilginç bilgileri listelediğimiz bu içeriğin sonuna geldik. Eğer Karayip Korsanları Serisi'ni izlediyseniz en beğendiğiniz sizin aklınızda hangi karakterler kaldı, yorumlarda bekliyoruz.

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