Geçtiğimiz yıllarda yeni Karayip Korsanları filminin başrolünde olacağı duyurulan ünlü oyuncu Margot Robbie, hayranları üzecek bir açıklama yaptı. Robbie, filmin iptal edildiğini ifade etti.

İlk filmi 2003 yılında vizyona giren Karayip Korsanları serisi, şüphesiz dünyada en çok sevilen serilerden biri. Gişe konusunda da büyük başarılara imza atan yapımın geçtiğimiz yıllarda ise yeni bir filminin geleceği açıklanmıştı. Yeni filmin başrolünde ise Harley Quinn rolüyle tanınan Oscar adaylığı bulunan ünlü oyuncu Margot Robbie’nin yer alacağı duyurulmuştu.

Ancak bu duyurunun üzerinden yıllar geçmesine rağmen Joachim Rønning tarafından yönetilmesi ve beklenen film hakkında herhangi bir gelişme yaşanmadı. Geçtiğimiz mayıs ayında ise yapımcı Jerry Bruckheimer, Karayip Korsanları 6 için çalışmaların sürdüğünü ifade etti ve umutları yeşertti. Ancak bugün, serinin ve Margot Robbie’nin hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı.

Margot Robbie, Karayip Korsanları 6’nın iptal edildiğini açıkladı

Margot Robbie, Vanity Fair’e verdiği demeçte üzücü haberi verdi ve Disney’in yeni Karayip Korsanları’nın spin-off’u olacak yeni filmi iptal ettiğini duyurdu. Ünlü aktris bununla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bir fikrimiz vardı ve onu bir süre geliştirdik. Oldukça güzel olacağını düşündüğümüz, çoğunluğu kadın bir karaktere odaklanacak farklı bir hikâye olacaktı. Ama sanırım artık devam etmek istemiyorlar.”

Ünlü oyuncunun başrolde olacağı filmin ne anlatacağı ile ilgili ise pek fazla detay yoktu. Daha önce çıkan bilgilerde filmin, Karayip Korsanları evrenine oldukça önemli güçlü bir kadın karakteri katacak ve bu karakteri öne çıkaracak bir yapım olacağı ifade edilmişti. Ayrıca bu filmde Jack Sparrow’un olmayacağı da belirtilmişti.

Margot Robbie’li film çıkmayacak olsa da hâlen yeni bir film üzerinde çalışılıyor olabileceğini eklemeden geçmeyelim. Yapımcı Jerry Bruckheimer’ın mayıs ayında yaptığı açıklamada yeni Karayip Korsanları filmleri için açıklamalarda bulunduğunu belirtmiştik. Bruckheimer, bu açıklamasında iki farklı film üzerinde çalıştıklarını; birinin Robbie’li, diğerinin ise onun olmadığı bir yapım olduğunu söylemişti. Yani Margot Robbie’li film iptal edilse de yakın zamanda seriden yeni bir filmle ilgili gelişmeler görebiliriz