Twitter’da Yılmaz Tekbıyık isimli bir kullanıcı, internetten sipariş ettiği iPhone 11 kendisine ulaştığında cihazın parçalanmış olduğunu gördü. Kullanıcı, iPhone 11’inin parçalanmış olmasından dolayı kargo şirketlerini suçladı.

Dijital çağa geçiş yapmamızla birlikte internet bağlantısı olan herhangi bir cihazla internet üzerinden alışveriş yapabilir olduk ancak biz alışverişi yapıp ödemeyi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirsek de ürünlerimiz direkt elimize ulaşmıyor, kargo şirketleri sayesinde evimize ya da iş yerimize kadar geliyor.

Kargo şirketleri hayatımızda büyük kolaylıklar sağlasa da maalesef zaman zaman kötü örneklerin de adresi olabiliyor. Son olarak Twitter’da Yılmaz Tekbıyık isimli bir kullanıcı, internetten sipariş ettiği yeni iPhone akıllı telefonunu eline aldığında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Kargoda sağlamlık testine uğrayan iPhone 11:

İnternet üzerinden iPhone siparişi veren Yılmaz Tekbıyık, kargo paketini açtığında cihazın kutusunun ezilmiş, içindeki cihazın da tuz buz olmuş olduğunu gördü. Tekbıyık, bu görüntüleri Twitter üzerinden paylaşarak cihazı kendisine getiren kargo şirketlerinin bu olaydan sorumlu olduğunu iddia etti.

Tekbıyık, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımı daha fazla kişinin görmesini sağlamak için görüntüleri görenlerden paylaşımı retweet etmelerini istedi. Tekbıyık'ın bu isteği yaklaşık 1.200 kişi tarafından yerine getirilirken paylaşım, 5.900 kişi tarafından beğenildi. Birçok kullanıcı da Tekbıyık'ın gönderisinin altında kargo şirketleriyle ilgili şikâyetlerini paylaştı.

Yılmaz Tekbıyık’ın yaşadığı sorunun asıl kaynağının kargo şirketlerinin olup olmadığı henüz kesin değil ancak bu tür olayların önüne geçmek için internetten alışveriş yapan her kullanıcının bilmesi gereken bir önlem bulunuyor. İnternetten her ne sipariş ederseniz edin kargoyu teslim eden kişi kapınızı çaldığında kargoyu teslim alıp kapıyı kapamadan önce kargonun durumunu görevliyle birlikte kontrol etmelisiniz.

Kargo kutusunun içinde sipariş ettiğiniz herhangi bir şeyin zarar aldığını gördüyseniz, kargo görevlisine tutanak tutturmalısınız. Bu işlemi yapmazsanız ve kargonuzun paketini açtığınızda hasarlı bir ürünle karşılaşırsanız, bu hatayı kargo şirketinin yaptığını kanıtlayamazsınız. Kargo görevlisi kontrol talebinizi reddederse kendisine bulunduğu kargo firmalarının cevapladığı soruları ve kuralları hatırlatabilirsiniz. Ayrıca kontrol öncesi imza alınıp alınmayacağı, kargo şirketlerinin kurallarına göre değişmektedir.

Tutanak konusu hakkında 3 büyük kargo şirketinin sitesinde yer alan açıklamalar: