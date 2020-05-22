Twitter’ın 'Alıntı Sayacı' Özelliği Devreye Girdi

Twitter, paylaşılan tweet'in alıntılanarak kaç kez retweet edildiğini gösteren özelliği geçen hafta iOS'ta denemişti. Özellik artık Android, iOS ve web sürümünde kullanılabiliyor.

Twitter’ın yeni özellikleri genellikle Android’den önce iOS’ta devreye sokuluyor. Karanlık mod özelliği de Android'den aylar önce iOS üzerinde kullanılmaya başlanmıştı ancak Android kullanıcıları bu sefer alıntı sayacı için fazla beklemek zorunda kalmadı.

Alıntılama; bir kullanıcının başkasının tweet'ini, üzerine kendi yorumunu ekleyerek paylaşması anlamına geliyor. Gönderinizi retweet eden sayısıyla alıntılayan sayısı aynı değil. Alıntı sayısını görüntüleyebilmek çok büyük bir özellik olmasa da bazı kullanıcılar için oldukça yararlı olabilir. Artık tweet'inizi kaç kişinin üzerine kendi yorumunu katarak retweet ettiğini görebileceksiniz. Daha önce sadece retweet sayısı görünüyordu ve kullanıcılar kendileri hakkında yapılan yorumların hepsini göremiyordu.

Twitter yeni özelliğin nasıl çalıştığını gösteren bir video paylaştı:

Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, tweet'lerinin altındaki retweet sayısına tıkladığında iki seçenek ile karşılaşacak. Kaç kişinin retweet ettiğinin yanı sıra kaç kişinin alıntı yaptığı da görülebilecek. Alıntılanma seçeneğine tıklandığında alıntılanan tweet'e tekrar cevap verilebilecek. Böylelikle hem kullanıcılar birbiri hakkında yazılanları görecek hem de iletişim daha kolay hâle gelecek.

Bu, Twitter'ın en büyük özelliklerinden biri olmasa da özellikle çok takipçiye sahip hesapların uzun zamandır beklediği bir özellik. Twitter kullanıcılarının büyük bir çoğunluğunun üzerinde ısrar ettiği özellik tabii ki hâlâ 'Düzenle' butonu ancak bu özelliğin maalesef Twitter'a asla gelmeyeceği biliniyor. Bu yüzden tweet'lerdeki yazım hataları her zaman olmaya devam edecek.

Twitter, tweet'lerinize kimlerin yanıt verebileceğini sınırlamak gibi birkaç özelliğin daha üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde iOS’ta denenmeye başlayan özellik henüz Android'de veya web sürümünde mevcut değil. Google Play Store'a henüz yeni bir uygulama güncellemesi de gelmedi.