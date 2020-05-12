"Evinize Gelen Kargo Paketlerini 72 Saat Boyunca Açmayın"

Yeni tip koronavirüsten korumak amacıyla İngiltere'de ortak bir çalışma düzenleyen üç üniversite, eve teslim edilen kargo paketlerinin üç gün boyunca dokunulmadan başka bir oda veya dolapta izole edilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) etkisini sürdürürken, aradan uzun süre geçmesine rağmen alınması gereken önlemlere yenileri ekleniyor.

İngiltere'nin Bath, Bristol ve Southampton Üniversiteleri tarafından ortak yürütülen bir araştırmada kargolarla ilgili alınması gereken önlemlere dikkat çekildi. Salgının başlamasıyla birlikte internetten alışveriş oranı da hızla arttı. Bu araştırma ile kargo teslimatında alınması gereken önlemler yer alıyor.

Virüs 72 Saat Boyunca Canlı Kalabiliyor

Araştırmada, eve gelen paketlerin en az üç gün boyunca açılmaması gerektiği ve virüsün bu tip yüzeylerde 72 saat kadar canlı kalabildiği açıklandı. Uzmanlar, "Teslim edilen ürün, üç gün boyunca ayrı bir dolapta ya da dışarıda bekletildiğinde virüs ölmüş olur. Bu sayede risk en düşük seviyeye indirilir. Eğer üç gün kullanacağınız ürün için mümkün değilse, yapabildiğiniz en uzun süre bile riski düşürmede etken olacaktır" ifadelerini kullandı.