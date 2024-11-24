Karıncalar ıslandığında ölmüş gibi görünseler de aslında durum hiç de sandığınız gibi değil. İnanılmaz özellikleri ve yetenekleri sayesinde suya epey dayanıklılar.

Karıncaların boyutlarını göz önünde bulundurduğumuzda ufacık bir su birikintisinin bile onlara sel veya kocaman bir havuz gibi geleceğini tahmin edebiliriz.

Öte yandan karıncalar, suya karşı tahmin ettiğimizden daha dayanıklılar. Kolay kolay boğulmuyorlar, hatta bazı türler suyun altında günlerce hayatta kalabiliyorlar.

Kimi karınca su altında 24 saate kadar hayatta kalabilirken kimisi 2 hafta boyunca kalabiliyor.

Karıncalar, diğer memeliler gibi nefes almıyor. O kadar küçükler ki akciğerleri bile yok. Bunun yerine vücutlarının yanındaki “spiraküllerden” nefes alıyorlar.

Karıncanın vücundaki tüpler, spiralleri birbirine bağlıyor ve bu tüpler, oksijeni karıncanın hücrelerine dağıtıp karbondioksitin vücuttan ayrılmasını sağlıyor.

Boğulmamak için, nefeslerini tutarak suyun tüplere girmesini engellemek adına spiraküllerini kapatıyorlar. O esnada ölü gibi görünebiliyorlar ancak kururlarsa spiraküllerini tekrar açıp nefes alıyorlar.

Bu yüzden su tutmak karıncaları uzaklaştırmanın bir yolu olamaz.

Eğer eviniz karınca istilası altındaysa onlara su tutarak öldürmeye veya uzaklaştırmaya çalışmanız hem zalimce hem etkisiz bir çözüm olur. Zaten büyük olasılıkla hayatta kalırlar ve evdeki başka bir alanı hedef belirlerler.

Bunun yerine sirke, tarçın tozu, kekik, nane yağı, kaya tuzu, biberiye gibi maddelerden yararlanarak karıncaların rahatsız olup uzaklaşmalarını sağlayabilirsiniz.

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