Katil balina olarak da bilinen orkaların son zamanlarda çete olarak teknelere düzenledikleri saldırıların sebebinin intikam olabileceği düşünülüyor. Peki bu neyin intikamı?

Avrupa’nın İber Yarımadası açıklarında seyreden teknelere, katil balinaların saldırısı son yıllarda arttı.

Bunun sebebinin ne olduğu araştırılıyor ve aralarından bir teori, gerçekten çok ilginç. İntikam!

2020’den beri katil balinalar daha agresif davranıyor.

Deniz besin zincirinin en üst katmanında yer alan orkaların agresif davranışları öyle bir hâl aldı ki, bazı tekneleri batırdılar. Bilim insanları, 2020 senesinden beri orkaların bu davranışlarının sebebini anlamaya çalışıyor ve bazı teorileri var. Bunlardan biri de intikam peşinde olmaları.

Portekiz'deki Aveiro Üniversitesinde Biyolog Alfredo López Fernandez'in söylediğine göre “Beyaz Gladis” adlı dişi bir katil balina, bir tekne yüzünden kritik bir acı anı yaşayarak travma geçirdi ve benzer teknelere saldırmaya başladı.

Teknelere karşı fiziksel temasın fitili ateşlenmiş oldu.

Beyaz Gladis’teki bu davranış değişikliği, diğer orkaları da etkiledi ve teknelere karşı agresif hâle geldiler. Hatta orkaların çocukları da aynı davranışı sergilemeye başladı ve onlar da artık teknelere saldırıyor.

Üstelik iş birliği yaparak batırıyorlar. Teknesi Cebelitarık Boğazı’nda batırılan Kaptan Werner Schaufelberger; iki küçük orka arkadaki dümeni sallarken büyük olanların gemiyi sarstığını; küçüklerin, büyükleri izledikten sonra aynı davranışı sergilediğini söyledi.

López Fernandez, bu durumu şöyle açıklıyor: “Orkaların yelkenlileri batırması, bir aile eğlencesi hâline geldi.”

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