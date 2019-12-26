Yarın tanıtılacak olan yerli otomobil, Türkiye'yi heyecanlandırıyor. Kars merkezli Turgutreis Şirketler Grubu bir açıklama yaptı ve banttan inecek 36. yerli otomobile talip olduğunu açıkladı. Konuya ilişkin herhangi bir yanıt gelmedi.

Türkiye’nin gündemi bir süredir, yarın tanıtımı yapılacak olan yerli otomobil olmuş durumda. Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışıldığı söylenen, zaman zaman dillendirilen ancak şu ana kadar göremediğimiz yerli otomobil, yarın itibarıyla nihayet gün yüzüne çıkacak. Bu durum, tüm Türkiye’yi iyiden iyiye heyecanlandırıyor.

Yerli otomobil ile ilgili olarak bugüne dek sizlerle, pek çok haber paylaştık. Bu haberler, daha çok aracın kendisiyle ilgiliydi. Ancak bu haberimiz, aracın kendisine talip olan bir kuruluşla ilgili. Söz konusu kuruluş, Kars merkezli Turgutreis Şirketler Grubu. Şirket, yerli otomobilin banttan inecek özel bir sayısına sahip olmak istiyor.

Karslı şirket, şimdiden yerli otomobile sahip olmak istiyor

Uzunca bir süredir ticari yaşamına devam eden Turgutreis Şirketler Grubu, daha çok sahip olduğu otobüs firmasıyla biliniyor ve merkezleri olan Kars’tan Türkiye’nin dört bir yanına yolcu taşıyor. Şirket şimdi de yerli otomobilin, merkezleri olan Kars’ın plaka kodu olan 36. üretimine sahip olmak istiyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Turgutreis Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolgahan Reis, bu projenin Türk sanayisinin bağımsızlığı için büyük bir önem arz ettiğini söyledi. Yerli otomobil projesinin Türkiye’nin attığı sayısız büyük projelerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Reis, üretim bandından inecek 36. yerli otomobile talip olduklarını belirtti.