Günlük hayatımızın vazgeçilmezi hâline gelen kredi ve banka kartları, artık elimizin altında. Peki her an kullandığımız bu kartların üzerindeki sayıların ne anlama geldiğini biliyor muyuz?

Her bir kartın üstünde birbirinden ayrı rakamlar bulunuyor. Her kart için ayrı ayrı kombinasyonlarla bulunan bu rakamlar aslında rastgele verilmiyor.

Tüm rakamların birer anlamı var!

Kredi kartlarının ön yüzünde 16 haneli bir numara bulunuyor.

Daima denk geldiğimiz, kimimizin ezberlediği bu 16 haneli numara, aslında kartın kimliğini ve kullanım amacını belirliyor. Bu numara genellikle 4+4+4+4 şeklinde gruplara ayrılıyor. İlk iki rakam, kartın hangi sektöre ait olduğunu gösteriyor. Örneğin hava yolları kartları 1 ve 2 ile başlarken, finans sektörü kartları 4 ve 5 ile başlar.

Visa ve Mastercard gibi ödeme sistemlerinin kart numaraları belirli standartlara göre düzenlenmiştir. Visa kartları 4 ile başlarken, Mastercard kartları 5 ile başlıyor.

Peki kart numarasının ilk 6 hanesi neyi ifade ediyor?

İlk 6 hane, Bank Identification Number (BIN) olarak biliniyor ve aslında kartın hangi bankaya ait olduğunu göstermiş oluyor. Her bir numarada aslında bir ipucu saklı.

Müşteri hesap numarası, genellikle 16 haneli numaranın 7. ve 15. haneleri arasında yer alıyor. Bu numara, kart sahibine özel olup diğer kullanıcılardan ayırt edilmesini sağlıyor. Kart numarasının son rakamı ise kontrol numarası olarak biliniyor ve Luhn Algoritması ile doğruluğu kontrol ediliyor.

Peki arka yüzündeki güvenlik kodu da neyin nesi?

Kredi kartlarının arka yüzünde genellikle 3 haneli bir güvenlik kodu vardır. Visa ve Mastercard kartlarında bu kod CVV (Card Validation Value) olarak adlandırılırken, American Express kartlarında 4 hanelidir. Bu kod da internet üzerinden yapılan alışverişlerde güvenliği artırmak için kullanılıyor.

Güvenlik kodu, kartın fiziksel olarak kullanıldığı işlemlerde şifre yerine geçer de diyebiliriz.

Alışverişlerde artık büyük kolaylık sağlayan kartları kullanırken neyin, ne anlama geldiğini bilmek işte bu yüzden önemli.

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