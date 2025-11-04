Tümü Webekno
Kasım 2025 Dacia Fiyat Listesi: 7 Koltuklu Jogger İsteyen Koşsun!

Dacia'nın kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Marka bu ay Sandero Stepway'e zam yapmadı. Geniş aile arabası Jogger'da ise önemli bir fırsat var.

Kasım 2025 Dacia Fiyat Listesi: 7 Koltuklu Jogger İsteyen Koşsun!
Eray Kalelioğlu

Renault'un alt markası olarak hizmet vermeye devam eden Dacia, Kasım 2025 fiyat listesini açıkladı. Şirket bu ay sevilen crossover modeli Sandero Stepway'in fiyatına dokunmadı. Jogger'da ise indirim var. Hatta Dacia, Jogger'ın 5 koltuklu versiyonunu satıştan kaldırdı, 7 koltuklu versiyonu daha ucuza satmaya başladı.

Peki Dacia sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu içeriğimizde, Dacia Kasım 2025 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Fiyatları Dacia'dan temin ettiğimizi belirtelim.

Dacia araba fiyatları - Kasım 2025

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı
Sandero Stepway 1.420.000 TL 1.420.000 TL
Jogger 1.610.000 TL 1.600.000 TL

Sandero Stepway fiyatları - Kasım 2025

Dacia’nın Eylül 2025 Fiyatları Belli Oldu: 2 Modele de Zam Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Expression, Otomatik 1.420.000 TL
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Extreme, Otomatik 1.480.000 TL

Renault'un alt markası olarak çalışmalarını sürdüren Dacia'nın tüm dünyadaki en popüler otomobili olan Sandero Stepway, 1.0 litrelik turbo motoru ve otomatik şanzımanı ile şehir içi kullanımlarda kolaylık sağlıyor. LED destekli farları, yerden yüksek yapısı ve sürüş destek sistemleri ile Sandero Stepway, tüketicilerin kendini sevmesini sağlayacak her şeyi, nispeten uygun fiyata sunuyor.

Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Yedek Lastik 9.500 TL Expression, Extreme
Metalik Renk 11.500 TL Expression, Extreme
Elektrikli Cam Tavan 50.000 TL Expression, Extreme
Navigasyon Paketi 12.000 TL Expression, Extreme
16" Alüminyum Jantlar 24.500 TL Expression
Konfor Paketi 40.000 TL Extreme

Jogger fiyatları - Kasım 2025

Dacia’nın Eylül 2025 Fiyatları Belli Oldu: 2 Modele de Zam Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 Turbo 110 bg, Benzinli Extreme (7 Koltuklu), Manuel 1.600.000 TL
1.0 Turbo 100 bg, Benzinli Extreme (7 Koltuklu), Manuel 1.630.000 TL

Dacia Jogger, hem 5 hem de 7 koltuklu versiyonlarıyla sunulan, çok yönlü bir C‑segment aile otomobili. SUV, station wagon ve MPV özelliklerini bir araya getiren yapısıyla farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden Jogger, Türkiye'de benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle satılıyor. Katlanabilir arka koltukları sayesinde iç mekânda avantaj sağlayan otomobil, yüksek tavan yapısı ve dayanıklı malzemeleriyle uzun yolculuklar için de ideal.

Jogger opsiyon fiyatları - Kasım 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket
Yedek Lastik 12.000 TL Extreme
Metalik Renk 12.500 TL Extreme
Navigasyon Paketi 12.000 TL Extreme
Isıtmalı ön koltuklar 12.000 TL Extreme
Konfor Paketi 43.000 TL Extreme
Araba

