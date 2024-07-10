Çinli şirket Linglong, katlanabilir klavye içine yerleştirilmiş bir bilgisayar tanıttı. Bu taşınabilir bilgisayar, cebinize girebilecek kadar küçülebiliyor.

Her yıl gerçeğe dönüşen yeni teknolojilerle birlikte bilgisayarlar daha da inceliyor ve küçülüyordu. Hatta katlanabilir bilgisayarlar bile görmeye başlamıştık. Şimdi ise Çinli üretici Linglong, oldukça ilginç bir ürünle karşımıza çıktı.

Şirket, en küçük dizüstü bilgisayarlardan da daha küçük hâle gelebilen bir bilgisayar tasarımı gösterdi. Bu cihazın, cebinize girebilecek kadar küçülebildiği ifade edildi.

Katlanabilir klavyeyle geliyor ama ekranı yok

Bu minik cihaz, katlanabilir bir klavyeye sahip. Daha doğrusu katlanabilir klavye içine yerleştirilen bir bilgisayar dememiz daha doğru olur. Böylece direkt olarak cebinize sığabiliyor ve istediğiniz yere kolayca taşıyabiliyorsunuz. Aynı zamanda yerleşik olarak gelen bir trackpad’i bile var. Yani ekstra mouse taşımak da gerekmiyor.

Taşınabilir bilgisayarın en büyük eksikliği bir ekranla gelmemesi. Bu kadar küçülebilmesi için bazı şeylerden kısılması oldukça normal diyebiliriz. Monitör, tablet, televizyon gibi bir ekrana bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Ancak şirketin önerisi AR/VR gözlükleriyle kullanılması. Böylece tam istendiği gibi bir deneyim sunabiliyor.

Cihazın teknik özellikleri de oldukça dikkat çekici. Mini bilgisayar, AMD Ryzen 7 8840U işlemciye sahip. 16 veya 32 GB RAM ve 1 TB’a çıkan SSD’yi ekleyelim. Wi-Fi 6E, Bluetooth ve 16000 mAh’lik batarya da mevcut. Şirketin aktardığına göre ofis işleri için 10 saate kadar, film izleme gibi aktiviteler için ise 6 saate kadar pil ömrü sunabiliyor.

Linglong’un bilgisayarı şu anda test aşamasında ve yalnızca 200 adet bulunuyor. Ne zaman seri üretime girip geniş çapta sunulacağı ve sadece Çin’e mi özel olacağı hakkında bilgi yok. Kesin fiyatı belli değil ancak şirket, 412 ila 495 dolar arasında bir fiyattan satışa çıkarmayı planladığını belirtmiş. Ekranı olmayan bir bilgisayar için biraz yüksek olduğu düşünülebilir.