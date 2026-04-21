Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

PC Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate Fiyatına Dev İndirim Geldi (Ama Büyük Bir Kayıp Var)

Xbox, Game Pass Ultimate ve PC Game Pass fiyatlarını düşürdüğünü açıkladı. Ancak aynı duyuruda, yeni Call of Duty oyunlarının artık çıkış gününde Game Pass’e gelmeyeceği de resmen doğrulandı. Değişiklikler bugünden itibaren geçerli.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Xbox, son dönemde sık sık eleştirilen Game Pass fiyatlarıyla ilgili sonunda beklenen adımı attı. Şirket, yaptığı resmi açıklamayla hem Ultimate hem de PC Game Pass aboneliklerinde indirime gittiğini duyurdu. Özellikle Ultimate tarafındaki düşüş, oyuncular için ciddi bir rahatlama anlamına geliyor.

Ama işin bir de can sıkan tarafı var. Çünkü bu indirim, aslında önemli bir değişikliğin habercisi. Yani “ucuzladı” diye sevinirken, Game Pass’in en büyük avantajlarından biri de sessiz sedasız değişiyor.

Game Pass fiyatları düştü: İşte yeni rakamlar

Xbox’ın açıklamasına göre Game Pass Ultimate fiyatı 799 TL'den 529 TL'ye indirildi. PC Game Pass ise 449 TL'den 429 TL'ye düştü. Tabii bu fiyatların bölgeye göre değişebileceğini de belirtelim.

Paket Adı Önceki Fiyat Yeni Fiyat İndirim Yüzdesi
PC Game Pass 449 TL 419 TL %6.68
Game Pass Ultimate 799 TL 529 TL %33.79

Microsoft, bu hamlenin arkasında oyuncu geri bildirimlerinin olduğunu söylüyor. Kısacası şirket, “herkese uyan tek model yok” diyerek daha ulaşılabilir bir abonelik yapısına geçmeye çalışıyor.

Asıl bomba: Call of Duty artık çıkış gününde yok

Gelelim işin en kritik kısmına… Xbox, bu yıldan itibaren çıkacak yeni Call of Duty oyunlarının Game Pass’e ilk gün eklenmeyeceğini resmen açıkladı.

Yani eskisi gibi “çıktığı gün indir, oyna” dönemi Call of Duty için bitiyor. Yeni oyunlar ancak yaklaşık 1 yıl sonra Game Pass kütüphanesine eklenecek. Mevcut Call of Duty oyunlarının ise sistemde kalmaya devam edeceği söyleniyor.

