Valve, Counter-Strike 2 için AnimGraph2 güncellemesini yayınladı. Oynanış daha akıcı hâle gelirken sinir bozan kafa sallanma efekti kaldırıldı. Pek çok oyuncuda FPS yükseldi ancak ortaya çıkan ilginç bir silah hatası, oyuncuları ikiye böldü.

Counter-Strike 2’ye gelen son güncelleme, öyle “küçük dokunuşlar” yapan türden değil. Valve, AnimGraph2 sistemiyle oyunun temel hissiyatına doğrudan müdahale etti. Özellikle rekabetçi oyuncuların yıllardır alıştığı bazı detaylar artık tamamen değişmiş durumda.

İlk dikkat çeken değişiklik kafa sallanma efektinin kaldırılması oldu. Eskiden hareket ederken oluşan o hafif kamera oynama efekti artık yok. Bu da nişan almayı daha stabil hâle getiriyor. Yani kısaca, aim atarken artık daha “net” bir deneyim sizi bekliyor.

Counter-Strafe ve Hareket Mekanikleri Baştan Aşağı Değişti

Güncellemeyle birlikte counter-strafe yapan oyuncuların karakter modeli artık çok daha sabit görünüyor. Bu da özellikle ani duruşlarda rakibi vurmayı ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Peek atma ve zıplama gibi hareketler de daha akıcı hâle getirilmiş.

Silah ve bıçak çekme animasyonları da elden geçirilmiş durumda. Bu değişiklikler ilk bakışta küçük gibi görünse de, aslında oyunun genel akışını daha pürüzsüz hâle getiriyor. Hatta bazı oyuncular, güncelleme sonrası FPS artışı yaşadıklarını bile söylüyor.

Ama Her Şey Toz Pembe Değil: Oyunda Garip Bir Bug Var

Güncelleme sonrası ortaya çıkan bir hata ise ortalığı biraz karıştırmış durumda. Oyuncuların paylaşımlarına göre FAMAS ve Glock, tek tıkla birden fazla mermi atabiliyor. Yani normalde burst olmayan atışlar bile bir anda “mini shotgun” gibi davranabiliyor.

Bu durum rekabetçi oyun için ciddi bir sorun. Çünkü böyle bir bug, maçların dengesini doğrudan etkileyebilir. Öte yandan bazı oyuncular bu hatayı “eğlenceli” bulduklarını da açık açık dile getiriyor.