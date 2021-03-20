Yalnızca kapalı parkurda kullanım amaçlı tasarlanmış olan 2021 Model Kawasaki Ninja H2 R motosiklet tam bir canavar. Güçlü motor kapasitesi ve yüksek teknoloji ile donatılmış gövdesi ile dikkat çeken 2021 Model Kawasaki Ninja H2 R motosikletin dikkat çeken özelliklerinden bahsettik ve şaşırtıcı Türkiye fiyatını paylaştık.

Motosiklet dünyasının öncü markalarından olan Kawasaki imzalı Ninja H2 serisi 2019 modeli ile çok ses getirmiş ve motor tutkunlarının gözdesi olmuştu. 2021 Model Kawasaki Ninja H2 R ise bugüne kadar motosikletler hakkında bildiğiniz her şeyi unutmanızı sağlıyor. 2021 Model Kawasaki Ninja H2 R güçlü motoru, geliştirilmiş gövde yapısı ve yüksek teknoloji ile donatılmış kasası ile dikkat çekiyor.

Yalnızca teknik özellikleri ile değil, 2021 Model Kawasaki Ninja H2 R Türkiye fiyatı ile de son derece dikkat çekici bir araç. Zaten kapalı parkurda kullanım amaçlı üretildiği için ayağımı yerden kessin diyen son tüketiciye uygun değil. 2021 Model Kawasaki Ninja H2 R teknik özellikleri ile motor tutkunlarına ve profesyonel sürücülere hitap ediyor. Bu güçlü canavarın özelliklerine gelin yakından bakalım.

Tasarım özellikleri:

2021 Model Kawasaki Ninja H2 R ayna kaplı mat siyah rengi ile kullanıcılarının beğenisine sunuluyor. Fakat bu renk, bildiğiniz siyahlardan çok daha farklı. Kapalı parkurda kullanım amaçlı üretildiği için aracın hava ile temas sırasında hızını minimum seviyede düşürecek bir aerodinamik gövdeye sahip. Gövde, araç ile sürücünün bir bütün olarak hissetmesini sağlıyor.

Toplam uzunluğu 81.5 inç, genel genişliği ise 33,5 inç. 216 kg ağırlığında olan 2021 Model Kawasaki Ninja H2 R ön lastiğinde yumuşak 120/60 17 Bridgestone Racing Battlax V01F, arka lastiğinde orta 190/65 17 Bridgestone Racing Battlax V01R kullanılıyor. Bu lastikleri motorun kontrol kabiliyeti konusunda önemli katkıları olduğunu da belirtelim.

Güvenlik ve güç:

2021 Model Kawasaki Ninja H2 R ön frenlerinde KIBS ve ABS sistemli, çift radyal montajlı, ikili yarı yüzer 330 mm diskler ve karşıt 4 pistonlu Brembo Stylema kaliperler kullanılmıştır. Aracın arka frenlerinde ise KIBS ve ABS sistemli, tek 250 mm disk ve karşılıklı 2 pistonlu kaliperler kullanılmıştır.

Gelelim bu canavarın gücüne. 2021 Model Kawasaki Ninja H2 R 998 cc, sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 16 valfli, sıralı dört DOHC motora sahip. 8.3:1 sıkıştırmaya sahip aracın yakıt sistemi çift enjeksiyonlu 50 mm gaz kelebeği mekanizmalı DFI Kawasaki Supercharger.

Dijital ateşleme ile çalışan 2021 Model Kawasaki Ninja H2 R dönüşlü, dog-ring 6 viteslidir. Mühürlü zincire sahip araç, Kawasaki elektronik sürücü yardımları ile de destekleniyor. Maksimum tork gücü 121.5 lb-ft, 12,500 rpm. 2021 Model Kawasaki Ninja H2 R için boşuna canavar demiyoruz.

2021 Model Kawasaki Ninja H2 R ön süspansiyonu ayarlanabilir geri tepme ve sıkıştırma sönümlemeli 43 mm ters çatala sahip, üstten yaylı ve ön yükü ayarlanabilir 4,7 inçtir. Arka süspansiyonu ise Uni-Trak Piggyback rezervuarlı Öhlins TTX36 gaz yüklü, 22 yollu sıkıştırmalı, geri tepme sönümlemeli, ayarlanabilir, güçlü yaylı 5,3 inçtir.

2021 Model Kawasaki Ninja H2 R teknolojik donanımı:

2021 Model Kawasaki Ninja H2 R ekonomik sürüş göstergesine, elektronik gaz kelebeği vanalarına, özel Kawasaki motor fren kontrolüne, özel Kawasaki başlatma kontrol fonksiyonuna, özel Kawasaki çekiş kontrolüne, komprosörlü motor teknolojisine sahip.

Aracın kasa teknolojisinde ise ABS fren sistemi, ERGO-FIT teknolojisi, IMU ile geliştirilmiş kasa yönlendirme mekanizması, KIBS yani özel Kawasaki akıllı kilitlenmeyi önleyici fren sistemi ve gümüş ayna boyası kullanılıyor. Bu özelliklerin her biri güç, güvenlik ve verim için tam uyumlu olarak 2021 Model Kawasaki Ninja H2 R aracına eklenmiştir.

2021 Model Kawasaki Ninja H2 R fabrika çıkışı ölçülen egzoz sesi Auto Cycle Union (ACU) yönergelerine göre 120 dB/A'dır. Kapalı parkurda kullanım amaçlı üretilen bu aracın egzoz seviyesi her parkura uygun olmayabilir. Sürücüler, maksimum egzoz sesine ulaşma izni alma sorumluluğu taşırlar. Egzoz sesi için araçta yapılacak değişimler, performans seviyesinde değişiklik yapabilir.

2021 Model Kawasaki Ninja H2 R Türkiye fiyatı:

Gücü ile herkesi kendine hayran bırakan 2021 Model Kawasaki Ninja H2 R Türkiye fiyatı, KDV dahil olarak 791.700 TL. Kawasaki resmi perakende satış fiyatı olan bu rakam, farklı satış noktalarında araç özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.

2021 Model Kawasaki Ninja H2 R kapalı parkurda kullanım amaçlı üretildiği için günlük kullanıma kesinlikle uygun değildir. Bu nedenle daha çok profesyonel kullanıcılara hitap ediyor. Zaten üretici resmi internet sitesinde pek çok kez farklı yol koşulları için uygun olmadığını belirtiliyor.

Her bir özelliği ile sürücüleri ve motor tutkunlarını kendine hayran bırakan, canavar demek bile az kalan 2021 Model Kawasaki Ninja H2 R teknik özelliklerini, teknolojik donanımını ve diğer öne çıkan detaylarını anlattık. Aracın Türkiye fiyatı tam anlamıyla dudak uçuklatacak cinsten. Bir tane almayı düşünür müsünüz?