Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "KDV'de genel oranı değiştirmeyeceğiz, indirimli KDV oranlarını ve muafiyetleri gözden geçireceğiz" dediği iddia edildi.

Son yıllarda ülkemizin gündeminden ne yazık ki hayat pahalılığı, ekonomik dalgalanmalar ve vergiler eksik olmuyor. Bugün de vergilerle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Katma Değer Vergisi (KDV) için belirlenmiş muafiyetler ve indirimler gözden geçirilecek, genel KDV oranı da düşmeyecek. Bu durumda alışverişlerde ödenen KDV miktarı artabilir.

Önemli kamu bankalarında üst düzey yöneticilik de yapmış olan Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun X'te yaptığı paylaşıma göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "KDV'de genel oranı değiştirmeyeceğiz. Vergi konusunda istisnaları gözden geçireceğiz. İndirimli KDV oranlarını gözden geçireceğiz, muafiyetleri gözden geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

KDV oranları gözden geçirilecek

Ülkemizde genel KDV oranı %20'dir. Bununla beraber bazı ürünler KDV'den muaf tutulurken, KDV indirimi için de iki farklı liste bulunur. Bu listelerden liste I, KDV oranı %1 olan ürünleri içerir. Liste II'deki ürünlerde ise KDV oranı %10'dur. Yeni düzenlemeler ile birlikte bu listelere yeni ürünler girebileceği gibi bazı ürünlerin bulunduğu liste de değişebilir. Bazı ürünlerin ise yapılan değerlendirme sonrasında KDV muafiyetini ya da indirimini kaybetmesi mümkün.

Liste I'de hangi ürünler yer alıyor?

Yumurta, çay, kahve, baharat, kuruyemiş, şeker, tuz, su, soda, süt, mineral sular, musluktan akan su, et, balık, krema, tereyağı, peynir, makarna, ekmek, pasta, kek, bisküvi, çikolata, baklava, kadayıf, kurabiye, turşu ve konserveler, reçeller, jöleler, soslar, çorbalar, et suları, dondurma, sosis, sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları, kümes hayvanları, buğday, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, pirinç, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil), meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup (keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acıbadem, kuzu göbeği mantar, şeker pancarı, cenaze hizmetleri, gazete ve dergiler, tohumluk ve fidanlar vs.

Liste II'de hangi ürünler yer alıyor?

Lokanta, restoran, kafeterya, pastane, çay bahçesi, kebapçı ve benzeri yerlerde sunulan hizmetler, atık su, elektrik, otel (konaklama) hizmetleri, pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler, iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde (montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil), çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri, işlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil), ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri, çanta, bavul, valiz ve benzerleri, halı, kilim, diş fırçası, diş macunu, sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile "Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği" hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler, insan gıdası olarak kullanılan mamalar, kadın pedi, bebek bezi, yaşlı, sakat ve düşkünler için bakım ve huzurevleri ile yetimhanelerde verilen hizmetler, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ile aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri vs.