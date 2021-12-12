24 Aralık'ta vizyona girecek olan The Matrix: Resurrections filminin başrol oyuncusu Keanu Reeves son zamanlarda oldukça popüler olan NFT'ler ile ilgili konuştu. Reeves, konu hakkında kendisine yöneltilen soruya kahkaha atarak cevap verdi.

Son zamanlarda NFT’ler (non-fungible token ) oldukça popüler hâle geldi. Bu tokenler kısaca, blok zinciri teknolojisiyle depolanan ve korunan fotoğraf, tweet, GIF, video gibi benzersiz varlıkların dijital olarak sertifikalandırılması anlamına geliyor. Dünyadaki birçok insan da bu varlıkların yatırım aracı olarak kullanılabileceğini veya bir sanat eseri olarak nitelendirilebileceğini düşünüyor ve NFT’lere binlerce dolar ödüyor.

Bu kadar popüler olan bir şeye tahmin edebileceğiniz gibi birçok ünlü isim de dahil oluyor. Yakın zamanda The Verge tarafından gerçekleştirilen bir röportajda da ünlü oyuncu Keanu Reeves, NFT’ler hakkında konuştu. Önümüzdeki haftalarda vizyona girecek olan The Matrix: Ressurrections filminde efsanevi Neo karakterini canlandıran 57 yaşındaki oyuncu, NFT’ler hakkında kendisine sorulan bir soruya gülerek karşılık verdi.

“Kolayca yeniden üretilebiliyorlar”

Reeves, The Verge’ün röportajına The Matrix filmindeki rol arkadaşı Carrie-Ann Moss ile birlikte katıldı. Ünlü oyuncuya ilk olarak kripto paralar ile ilgili bilgisi olup olmadığı, herhangi bir kripto paraya sahip olup olmadığı soruldu. Reeves buna cevap olarak, piyasayı takip etmediğini; ancak bir arkadaşının bir süre önce kendisine kripto para aldığını ve o günden beri aldığı kripto para birimini elinde tuttuğunu ifade etti.

Bunun ardından röportajı yapan Alex Heat, The Matrix NFT’lerinin kısa bir süre önce 50 dolardan satışa çıktığını ve bu ‘benzersiz’ varlıkların kısa sürede tükendiğini ifade ederek ikiliye NFT’ler hakkındaki düşüncelerini sordu. Reeves gelen bu soruya “Kolayca yeniden üretilebiliyorlar” ifadelerini kullanarak cevap verdi ve küçük bir kahkaha attı. Ünlü oyuncu, Matrix NFT'lerini kastederek bu ifadelerinin üstüne bir de şaka yaptı: “Biz de pay alıyor muyuz?”

Dünya çapında birçok insan, ‘benzersiz’ olan NFT’lerin gelecekte büyük önem arz edeceğini düşünüyor. Ancak bir o kadar başka insan da NFT’lerin kolayca para vermeden indirilebileceğini, bu yüzden de bu tokenlere yönelik heyecana anlam veremediklerini belirtiyor. Peki, siz NFT’ler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.