Kediler, ne tuhaf canlılar öyle değil mi? Her köşeye tüylerini bırakmalarıyla, durmadan miyavlamalarıyla, odadan odaya yürürken peşimizden gelip bizi rahatsız etmeleriyle, yere kustuktan sonra hızla kaçmalarıyla, sevimliliklerini gösterirler.

Bunların yanı sıra kedilerin, garip bir davranışı daha vardır. Onlar, dizüstü bilgisayarların üzerine oturmaya bayılırlar ve oradan bir türlü kalkmak istemezler.

Peki bunun sebebi nedir?

Kedilerin bu ısrarlı davranışının arkasında, bizi kontrol etme istekleri vardır.

Bilim insanlarına göre kediler; insanların yaşam alanlarında dolaşarak, çöplerimizin yarattığı haşereleri öldürerek, yavaş yavaş evlerimize ve en sonunda dizüstü bilgisayarlarımıza girerek, kendilerini evcilleştirdi.

Ayrıca kedilerin, dizüstü bilgisayarları bu kadar çok sevmesinin arkasında birkaç önemli nokta daha var. Bunlardan en önemlisi ise koku.

Hayvan psikoloğu Dr. David Sands’a göre kediler, kuyruklarının ucundan burunlarının ucuna kadar âdeta bir koku makinesi olarak kabul edilebilir. Ayrıca bu hayvanların görme yetenekleri çok da iyi değildir ve onların gözleri, en çok geceleri avlanmak için gereklidir.

Ancak bu çok da büyük bir problem teşkil etmez.

Çünkü burunları öylesine kuvvetlidir ki koku duyuları, bu açığı kapatır. Öte yandan kedilerin dizüstü bilgisayarı sevmesinin nedenlerinden biri, bu cihazların üzerinde sahiplerinin kokusunun olmasıdır.

Parmaklarımızdaki ter ve koku, ister istemez klavyeye geçer. Kediler de oldukça hassas burunlarıyla bu kokuyu alırlar. Bu sebeple bizim kokumuzu almak için klavyelerin üzerine oturmaya can atarlar.

Elbette işin içinde sıcaklık da var.

Neredeyse tüm kedi sahipleri, kedilerin sıcak nesnelere sokulmayı ve sıcak alanlarda kalmayı tercih ettiğini doğrulayabilir.

Fakat koku ve sıcaklık önemli bir rol oynasa da bir kedinin dizüstü bilgisayara uzanmasının ve oradan bir türlü kalmak istememesinin temel sebebi, bizimle bağlarını daha da kuvvetlendirmek istemeleri ve varlığını hissettirme arzuları gibi duruyor.

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