İnanması Güç Ama Gerçek: Manx Cinsi Kedilerin Kuyruğu Neden Yoktur?

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Kuyruksuz bir kedi hayal edebiliyor musunuz? Kulağa oldukça imkansız geliyor öyle değil mi? Ancak imkansız değil, Manx cinsi kedilerin bir kuyruğu gerçekten yok!

“Nasıl yani?” dediğinizi duyar gibiyiz. Fakat onlar, kuyrukları olmadan da hayatlarına son derece sağlıklı bir şekilde devam edebiliyorlar.

Gelin, bu kedilerin neden kuyrukları olmadığını öğrenelim.

Öncelikle Manx kedileri, İrlanda Denizi’ndeki Man Adası’ndan gelen cinslerdir.

kedi

İsimleri bu sebeple Manx’tır. Bu kuyruksuz kedi türünün, bu adada ortaya çıktığına ve daha sonraları İskandinav kaşifler tarafından getirilen kedilerle çiftleştirildiğine inanılıyor. 

Ancak adanın izolasyonu ve genin baskınlığı sebebiyle kuyruksuzluk, adanın kedi popülasyonu arasında baskın bir özellik hâline gelmiştir. Ayrıca bu kedilerin kuyruksuz olmasının sebebi ise genleriyle ilişkilidir.

Manx kedilerinde “M” harfiyle isimlendirilen bir gen, kuyruk sokumu ve sakral omurların (kuyruğun hemen önündeki omurga alanı), anormal gelişimine sebep olmuştur.

kedi

Tüm Manx kedilerinde bir M geni ve bir normal gen bulunur. Bu genlerden de ikisinden biri daha baskındır. Bu sebeple Manx kedileri, kuyruksuz veya anormal uzunluklardaki kuyruklarla doğarlar.

Bu cinsin kuyruk uzunlukları da 4 farklı şekilde sınıflandırılır. Örneğin Rumpy, tamamen kuyruksuzdur ve kuyruk omuru yoktur. Kamur kuyruklarda ise 1 ila 7 omur, birbirine kaynaşmış vaziyettedir ve kuyrukta hiçbir hareket yoktur.

Kuyruk çeşitlerinden kütükte de kısa bir kuyruk veya kuyruk kütüğü vardır. Genellikle 2 ila 14 omura sahiplerdir. Son olarak Longy çeşidinde kuyruk, neredeyse normal uzunluktadır. 

Öte yandan Manx kedilerinin arka bacakları, ön bacaklarından biraz daha uzundur ve bu da vücutlarının arka kısımlarına şişkin bir görünüm verir. 

kedi

Onlar kaslıdırlar ve genellikle göründüklerinden daha ağırdırlar. Bu kediler, dengelerini sağlamak için bir kuyruğa sahip olmasa da zıplama konusunda oldukça ustadır.

Söz konusu kişilik yapıları olduğunda ise bu kediler, hayvanlar âlemindeki en kedi benzeri olmayan kedilerdir. Onlar köpek benzeri bir kişiliğe sahiptir ve insanlara çok bağlıdırlar. 

Çağrıldıklarında gelirler, dikkatlidirler ve daima sahiplerini izlerler. Tıpkı büyümeyen bir köpek yavrusu gibidirler.

Özetle eşsiz bir vücut ve kişilik yapısına sahip olan Manx kedilerinin kuyruklarının olmamasının sebebi, genleriyle ilgili bir farklılıktır. 

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