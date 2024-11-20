Kediler oldukça sevimli ve bir o kadar da tuhaf canlılar öyle değil mi? Ne zaman ne yapacakları pek belli olmuyor ve neredeyse her hareketleriyle bizi şaşırtmayı ve düşündürmeyi başarıyorlar.

Kedilerin bu garip davranışlarından biri de uyku esnasında yüzlerini bir şekilde örtmeye çalışmaları. Bunu patileri yardımıyla, bir yastıkla veya bambaşka şekillerde yapabiliyorlar.

Peki kedilerin uyurken yüzlerini örtmek istemelerinin sebebi nedir?

Kediler, neredeyse hayatlarının üçte ikisini uyuyarak geçirirler.

Bu sebeple onlar, uykuya dalmalarını kolaylaştırmak isterler ve bunun için de yüzlerini örtme eğiliminde olurlar. Ayrıca birçok araştırmacı, kedilerin güneş ışığını engellemek için gözlerini kapattıklarına inanır.

Kediler ve kedigil ailesinden olan canlılar, şekerlemeler yapmak için genellikle güneşli yerler ararlar fakat parlama ve ışık, hassas gözlerini rahatsız edebilir, uykuya dalmalarını zorlaştırabilir.

Kediler, yüzlerini kapatarak kendileri için karanlık bir ortam yaratırlar ve bu da onların uykuya geçiş hızlarını artırır. Ek olarak bu hayvanlar, sıkıca kıvrılarak sıcak kalmaya ve vücut ısılarını korumaya çalışabilirler.

Bazı araştırmacılara göre ise kedilerin yüzlerini örtmesinin sebebi, uyku esnasında kendilerini güvende hissetmek istemeleridir.

Çünkü kediler, yüzlerinin savunmasız bir bölge olduğunun farkındadırlar. Yine onların bıyıkları, oldukça hassastır ve vücutlarındaki bu kıllar, başka türlü göremeyecekleri veya hissedemeyecekleri şeyleri hissetmelerine yardımcı olur. Yani bıyıklarını korumak için de bunu yapıyor olabilirler.

Öte yandan eğer kedilerin yüzlerini gömmeleri için uygun bir yer yoksa, bunun yerine patilerini kullanabilirler. Kediler, bu şekilde uyumaktan hoşlanıp bunu alışkanlık hâline de getirebilirler çünkü bu, bir insanın yatakta cenin pozisyonunda uyumasına benzer şekilde rahattır.

Son olarak bu hayvanlar, kendilerine bakım yaparken bu pozisyonda uyuyakalabilirler. Onlar bazen kendilerini temizlemek için patilerini yalarlar ve yüzlerine sürerler. Bu davranış da onları yorabilir ve bunu yaparken uyuyakalıyor olabilirler.

Özetle kedilerin uyku esnasında yüzlerini örtmek istemelerinin birçok sebebi vardır. Sizce sizin kendiniz bunu hangi sebeple yapıyor?

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