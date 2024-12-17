Patili ve tüylü bir dostunuzla aynı evi paylaşıyorsanız, muhtemelen kustuklarına şahit olmuşsunuzdur. Peki kedinizin hangi sebeplerle kustuğunu biliyor musunuz?

Kusma noktasında akla gelen ilk nedenler, yabancı cisim yutma ya da mama problemidir. Ancak düşündüğünüzden daha farklı sebepler var.

Gelin, kedilerin neden kustuğuna bakalım.

Kedilerin kusmalarının arkasında tahmin edilmesi güç sebepler vardır.

Örneğin buna neden olan ilk şey tüy yumaklarıdır. Sağlıklı kediler, günlerinin %30 ila %50’sini kendilerine bakım yaparak geçirirler. Bu da tüylerin çoğunun midelerine gitmesine sebep olur.

Ağızdan alınan bu tüyler midelerine, oradan da bağırsaklara iletilir ve dışkı yoluyla çıkarılır. Ancak tüylerin bir kısmı, dışkı yoluyla dışarı atılamaz ve midede bir tüy yumağı oluşturur. Bu tüy yumakları da kusarak dışarı atılır.

Fakat tüy yumaklarından oluşan kusmuklar, çok daha ciddi bir durumun habercisi olabilir.

Sağlıklı bir kedi topluluğunda, kısa tüylü kedilerin %10’u, uzun tüylü kedilerin ise %20’si, midelerinde yılda 1 veya 2 kez tüy yumağı biriktirirler.

Eğer kediniz, yılda 3-4 kez veya daha fazla kusuyorsa ve bu kusmuklar tüy yumaklarından oluşuyorsa, kedinizin taranma vakti gelmiş de geçiyor demektir. Ayrıca altta yatan herhangi bir gastrointestinal problemin de habercisi olabilir.

Kusmaya benzeyen bir diğer şey de öksürüktür.

Aslında öksüren bir kedi, kusuyormuş gibi görünebilir. Fakat çıkan tek şey köpük veya mukustur. Yine bir kedinin midesi sanki kusuyormuş gibi içeri ve dışarı pompalanır. Ancak bu esnada kedinin midesi boştur ve bu sebeple dışarı hiçbir şey çıkmaz.

Son olarak kusmanın sebebi, yemeğin çok hızlı yenmesi nedeniyle regürjitasyon olabilir. Bu durumda kedinin karın bölgesi, yiyecekleri mideden yukarı ve dışarı çıkarmak için kasılır. Devamında henüz mideye ulaşmamış yiyecekler basitçe geri çıkar.

Özetle kedilerin kusmalarının arkasında birçok sebep vardır ve kusmanın nedenleri, kediden kediye göre değişir. Böyle bir durumda en sağlıklı olan veteriner hekime başvurmak olacaktır.

Kedilerle ilgili merak edebileceğiniz diğer soruların cevapları: