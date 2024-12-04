Kediler Neden Tam Siz Onları Severken Isırmaya Başlar? Size Söyledikleri Bir Şey Var!

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Tam kedinizi sevdiğiniz sırada bir anda sizi ısırmaya başladığını, hatta patileriyle ittirdiğini fark etmişsinizdir. Peki bu davranışının altında hangi sebepler yatıyor?

Bildiğiniz gibi sevimli dostlarımız kediler, davranışlarını genellikle duygusal durumlarına ve içgüdülerine göre sergilerler. 

O yüzden yaptıkları bu hareketi tek bir sebebe bağlamak yanlış olur. Ancak bilmemiz gereken bir şey varsa, bu davranışı boşuna yapmıyorlar ve size bir mesaj vermek istiyorlar. 

Petting-Induced Aggression (Aşırı uyarılma) kavramını inceleyerek başlayalım.

ısıran kedi

Bazı kediler, belirli bir süre sevildikten sonra uyarılmış hissedebilirler. Özellikle hassas bölgelerine, yani karın ya da kuyruk tabanı gibi bölgelerine dokunduğunuz zaman bu onlarda rahatsızlık yaratabilir. İşte bu durumdayken ısırmaları tam olarak ‘Tamam, bu kadar yeter’ mesajıdır. Kedinizi dinlemenizde fayda var. :) 

Daha iyi bir senaryo, sizinle birlikte oyun oynamak istiyor da olabilirler...

ısıran kedi

Kediler, doğaları gereği avcıdır ve oyun oynarken bile avlanma içgüdülerini sergileyebilirler. Yani siz tam onu severken ısırmaları, onların da oyun modunu açtığını da gösterebilir. Genç kedilerde bu davranış daha da yaygındır. Aynı zamanda sizi ısırarak dikkat çekmeye çalışıyor da olabilirler. 

Peki kedinizin bu ısırma davranışına karşı sizin ne yapmanız gerekiyor?

Kedinizin vücut diline bakarak neden ısırdığını gözlemlemekle başlayabilirsiniz. Mesela yukarıda da bahsettiğimiz ilk sebep geçerliyse, sevdiğiniz bölgelerine dikkat edin, hassasiyet gösterdiği yerlerden kaçının. Eğer sevimli dostunuzun kulakları geri çekilmiş, kuyruğu sürekli hareket hâlindeyse bu da bir uyarılma belirtisi olabilir

İçeriğimizi noktalamadan hatırlatalım.

Kedilerin davranışı ve altında yatan sebepler farklılık gösterebilir. Eğer ısırma durumu sürekli oluyor ve agresifleşiyorsa, muhakkak bir veteriner görüşü almanız gerekir. 

Kaynaklar: 123

Kedilerin ilginç dünyasını daha yakından keşfetmek için:

 

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