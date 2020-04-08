Güney Kore merkezli KIA ve elektrikli araç şarj istasyonu ağına sahip Electrify America, elektrikli araçların şarjı konusunda iş birliğine gitti. Anlaşma kapsamında Electrify America, KIA Motors America ile birlikte KIA Niro EV sahiplerinin şarj istasyonlarını kullanırken yaşadığı faturalandırma sorunlarını gidermek için oluşturulan 'KIA Select' planını açıkladı.

Electrify America'nın fiyatlandırma sisteminin üç katmanı bulunuyor ve müşteriler, aracın kabul edebileceği maksimum şarj oranına göre ödeme yapıyor. Akü sıcaklığı ve aracın mevcut şarj durumu gibi otomobilin kabul ettiği gücü azaltan faktörler olduğundan araç, oturum sırasında tam şarj oranını alamıyor.

Electrify America'nın Altyapı Planlama ve İş Geliştirme Direktörü Wayne Killen, KIA ile yapılan anlaşma için “Electrify America, KIA Niro EV'nin benzersiz şarj profilini tanıyan ve Niro EV sürücülerinin şarj deneyimini geliştiren bir fiyatlandırma programı geliştirmek için KIA Motors America ile yakın iş birliği içinde çalıştı” dedi.

KIA ve Electrify America'dan şarj alanında iş birliği:

Programa katılmak için sürücülerin Electrify America şarj uygulamasını indirmeleri ve kayıt işlemini tamamlamaları gerekiyor. Sürücüler, ayrıca uygulamayı Electrify America şarj istasyonlarını bulmak, bir şarj oturumu başlatmak ve kayıt işlemi sırasında girilen kredi kartlarını veya banka kartlarını kullanarak ödeme yapmak için kullanabilme imkânına sahip.

KIA Motors America Başkanı Michael Cole, “Niro EV sürücülerine 'KIA Select' şarj programını sunmak için Electrify America ile çalışmak, KIA’nın ‘Her Şeyi Ver’ felsefesinin en yeni somut örneğidir” diye konuştu. ‘KIA Select’ programı, tüm 2019 ve 2020 model Niro EV sahipleri için Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabiliyor. İki şirket, programı uygun tüm sürücüler için kaydı teşvik etmek amacıyla ortak bir platformda tanıtacak. Program, 31 Aralık 2020'ye kadar kullanımda kalacak ve devamlı olup olmaması daha sonra yapılacak değerlendirmelerde karara bağlanacak.