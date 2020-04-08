Lamborghini Sahibi, Birçok Kez Geri Aldığı Aracını Satıyor

Kanada’da bir otomobil satıcısı, defalarca kez önce satıp sonra geri aldığı, neredeyse sıfır ayarındaki özel yapım Lamborghini’yi bir kez daha satılığa çıkardı. Aracın bu defa orijinal sahibine dönüp dönmeyeceği bilinmiyor.

Lamborghini’nin uzun spor otomobil geçmişinde pek çok nadir model yer alıyor. Bu modellerden bir tanesi de Countach 25th Anniversary Edition adı verilen, 1990 yapımı özel araç. İsminden de belli olduğu üzere Lamborghini’nin 25. yılı için özel olarak tasarlanan bu otomobil, bir süre için bütün spor otomobil tutkunlarının hayallerini süslese de sonrasında gölgede kalan bir model oldu.

Bu otomobillerden biriyse oldukça ilginç bir hikâyeye sahip. John Scotti, Kanada Montreal’de Lamborghini yetkili satıcısı olarak çalışıyordu. Scotti, Countach’ın çıkışıyla beraber de bu araçtan 5 adet sipariş ederek müşterilerinin ilgisine sunmuştu. Olaylarsa bundan sonra gelişti.

Aynı arabayı üç kez sattı:

Ne yazık ki araçlar Kanada’ya ulaştığında otomobillerin yarattığı heyecan dalgası geride kalmıştı. Araçların satışı oldukça yavaş oldu ve araçlar uzun süre Scotti’nin garajında bekledi. Bir şekilde otomobillerin dördünü satmayı başaran adam, beşinci ve son otomobiliyse kendine sakladı. Scotti, son kalan siyah Countach’ı satmaktan vazgeçti ve kendi garajına koydu.

Scotti, zaman içerisinde otomobili iki defa sattı. Birinde oldukça yakın bir tanıdığına aracı satmaya ikna olan Scotti, birkaç yıl sonra otomobili neredeyse hiç kullanılmadan geri kaldı. Daha sonra benzer bir satış daha yapan adam, bu satışın sonrasında da otomobili bir kez daha satın almak durumunda kaldı.

Sadece 140 kilometrede:

Scotti şimdi 449 beygirlik aracı bir kez daha satıyor. Daha koltuklarının üzerindeki jelatin kaplamalar bile yerinde duran araç, yalnızca 140 kilometre yol kat etmiş durumda. Almayı düşünüyorsanız muhtemelen ikinci el satışında da sorun yaşamazsınız çünkü John Scotti hâlâ Lamborghini alım satımı yapıyor. Tek sorun, bunun için Kanada'ya gitmenizin gerekmesi.

V12 motora sahip bu Lamborghini modelleri sınırlı sayıda üretilmişti. 30 yıldır galerilerde ve seçkin otomobil tutkunlarının garajında yer alan model için gözden çıkarmanız gereken rakamsa 799.900 dolar (vergisiz 5.409.880 TL); yani aracın 30 yıl önceki etiket fiyatının yaklaşık iki buçuk katı.