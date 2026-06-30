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Kia Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]

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Haziran 2026 döneminde Kia, farklı modeller için sunduğu kredi kampanyaları ve finansman destekleriyle araç sahibi olmak isteyenlere çeşitli avantajlar sunuyor. Bu içerikte Kia’nın güncel kredi fırsatlarını, kampanya kapsamındaki modelleri ve öne çıkan finansman seçeneklerini bulabilirsiniz

Kia Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]
Deniz Şen Deniz Şen /

Yeni bir otomobil satın alırken kredi koşulları ve ödeme planları, karar sürecinin en önemli parçalarından biri haline geliyor. Kia da Haziran 2026 kampanyaları kapsamında hem şehir içi kullanıma uygun modellerinde hem de SUV ve elektrikli araç seçeneklerinde çeşitli finansman fırsatları sunarak kullanıcıların bütçelerine uygun çözümler hazırlıyor. Özellikle belirli modellerde sunulan düşük faizli veya %0 faizli kredi seçenekleri, kampanyalara olan ilgiyi artırıyor.

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Bu rehberde Kia’nın Haziran 2026 dönemine özel kredi kampanyalarını detaylı şekilde inceleyecek, Sportage, Picanto, Stonic, XCeed ve elektrikli Kia modelleri için sunulan avantajları bir araya getireceğiz. Kampanya kapsamı, finansman seçenekleri ve satın alma sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında genel bilgilere de içerik boyunca ulaşabilirsiniz.

Kia Picanto Kredi Kampanyası

Kia Picanto'da 100 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Alternatif olarak, kredi kampanyası yerine 100 bin TL nakit indirim avantajından yararlanarak yeni Picanto sahibi olmak mümkün oluyor.

Kia Niro EV Kampanyası

Kia Niro EV, Haziran 2026 dönemine özel 200 bin TL indirim fırsatıyla satışa sunuluyor. Sınırlı süreyle geçerli olan kampanya kapsamında, elektrikli SUV sahibi olmak isteyenler için avantajlı fiyat seçenekleri sunuluyor.

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