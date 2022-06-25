Kira artış sınırına %25'lik sınır getirilmesinin ardından ev sahiplerinin sınıra takılmamak için ilanlarını geri çektiği bildirildi. Açıklamalarda ülke genelinde kiralık konut sayısının son aylarda 122 binden 85'e düştüğü belirtildi. Ayrıca, İstanbul'da 1,8 milyon adet boş konutun bulunduğu da ifade edildi.

Türkiye’deki ekonomik sıkıntılar devam ederken sürekli yükselen konut kiraları da vatandaşları zor duruma sokuyordu. Öyle ki İstanbul’da iyi bir semtte 5-6 bin TL’den aşağı kiraya sahip ev bulmak oldukça zor hâle gelmişti.

Geçtiğimiz haftalarda bu konuyla alakalı yetkililerden bir hamle geldiğini sizlerle paylaşmıştık. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamalarla 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek sözleşmelerde kira artışının %25 olarak sınırlandıracağını belirtmişti. Bunun ardından da düzenleme Meclis’te kabul edilmişti. Şimdi ise ev sahiplerinin bu karar sebebiyle ilanlarını geri çekmeye başladığı belirtildi.

İlanların kaldırılması sonucu kiralık ev sayısı düştü

Gelen haberlere göre %25’lik kira artış sınırına takılmak istemeyen birçok ev sahibi, internete koyulan ilanlarını geri çekmeye başladı. Diğer yandan bazı ev sahiplerinin 2 Temmuz sonrası için kontrat yaptığı ve bir aylık ücreti elden alarak zam sınırını aştığı aktarıldı. Ev sahiplerinin çeşitli bahaneler ile kiracıları evden çıkarmaya çalıştığı ve 1 Temmuz’dan sonra yüksek fiyattan kiraya vermeyi planladığı; bu nedenle de durumun mahkemeye taşındığı da gelen haberler arasında yer aldı.

Bazı emlakçıların da da sırf fazla komisyon almak için ev sahiplerine kiracılarını çıkarması önerisinde bulunduğu belirtildi. Ayrıca ülke genelindeki kiralık evlerin sayısının, ilanların kaldırılması sonucu 122 binden 85 bine kadar gerilediği belirtilidi.

Son olarak yapılan açıklamalarda İstanbul’un Beylikdüzü, Başakşehir, Bağcılar, Kadıköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Tuzla gibi ilçelerinde boş konut sayısının oldukça fazla olduğu, şehrin genelinde de boş ev sayısının 1,8 milyon olduğu aktarıldı. Bu da şu sıralar ev bulmanın bir hayli zor olduğu İstanbul’da aslında boş konutun bulunduğunu ortaya koydu.