Günümüzün teknoloji harikalarından biri olan kırılmaz cam, nasıl oluyor da her darbeye karşı bu kadar

Aslında doğru bilinen bir yanlış var kırılmaz camlarla ilgili. Fakat genel olarak çalışma prensipleri aynı.

Telefon ekranından pencerelere kadar kullandığımız bu camların nasıl bir çalışma mantığı var?

"Kırılmaz cam" terimi, aslında tamamen kırılmayan bir camı ifade etmez.

Aslında normal camlara göre çok daha dayanıklı olan ve kırılma olasılığı düşük olan cam türlerini belirtiyor fakat biz onu kırılmaz cam olarak tanıyoruz. Kırılmaz cam, genellikle temperli cam veya lamine cam olarak da bilinir.

Bu cam türleri, özel işlemlerle güçlendirilir ve kırılmaya karşı daha dirençli hâle getirilir. Temperli cam, ısıl işlemden geçirilerek üretiliyor. Cam, önce yüksek sıcaklıklara (yaklaşık 620 derece) kadar ısıtılır ve ardından hızla soğutulur.

Bu işlem, camın yüzeyinde sıkıştırılmış bir tabaka oluşturur, bu da camın darbelere ve bükülmelere karşı daha dirençli olmasını sağlar.

Lamine cam ise iki veya daha fazla cam tabakası arasında esnek bir plastik tabaka (genellikle PVB- polivinil bütiral) bulunacak şekilde üretiliyor.

Bu plastik tabaka, camın kırılması durumunda parçaların dağılmasını engeller ve camın bir arada kalmasını sağlıyor. Lamine cam, güvenlik açısından daha fazla tercih ediliyor çünkü kırıldığında cam parçaları dağılmıyor ve tabaka sayesinde bir arada kalıyor.

Bu yöntemler sayesinde cam, darbelere ve kırılmalara karşı daha dayanıklı hâle getiriliyor ve "kırılmaz cam" olarak adlandırılıyor. Yine de unutmamak gerekir ki bu camlar da hiç kırılmaz değil, sadece darbelere karşı daha dayanıklı.

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