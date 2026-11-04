Kış aylarında araç kullanmak her zamankinden zor hâle geliyor. Sadece sürüş esnasında değil, sabah çalışmayan araba veya buz gibi donmuş camlar... Tüm bunlar için önceden önlem almak kurtarıcı olabilir. Peki kış gelmeden aracınızda hangi ekipmanları bulundurmalısınız?

Bazı ufak ekipmanlar, özellikle kış aylarının beklenmedik yüzüyle karşılaştığımızda zamandan kazandırırken güvenli bir şekilde hareket etmemizi de sağlıyor.

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Biz de malum kış gelmeden önce hazırlıklar yapılsın diye aracınız için almanız gereken o ekipmanları bir araya getirdik.

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1. Kış lastiği

Kış hazırlığında ilk sıraya koymanız gereken şey tabii ki kış lastikleri. Hava sıcaklığı düştükçe yaz lastiklerinin hamur yapısı sertleşebiliyor ve özellikle soğuk, ıslak, karlı zeminlerde yol tutuşu olumsuz etkileniyor. Kış lastikleri de bildiğimiz üzere düşük sıcaklıklarda daha iyi tutunma ve frenleme performansı sunacak şekilde tasarlanıyor.

Ancak lastiğin sadece kış lastiği olması tek başına yeterli değil. Diş derinliğinin, lastik yaşının ve hava basıncının da yerinde olması gerekiyor.

2. Kar zinciri

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Kar zinciri, özellikle yoğun kar yağışı alan bölgelerde bulunanların bagajında mutlaka olması gereken ekipmanlardan biri çünkü kış lastikleri her koşulda aracı ilerletmeye yetmeyebilir. Kar zincirleri, uygun zemin ve kullanım koşullarında lastiklerin çekişini artırmaya yardımcı olur.

Aracınızın lastik ölçüsüne ve üreticinin zincir kullanımına ilişkin talimatlarına uygun bir model seçmeniz gerektiğini unutmayın.

3. Buz kazıyıcı ve kar fırçası

Sıradan bir kış sabahı, aracın camları buz tutmuş ve çözmek için neredeyse yarım saatinizi harcıyorsunuz... Kış aylarının vazgeçilmezi bu durumla sürekli karşılaşmamak için buz kazıyıcı ve kar fırçası kullanmanız gerekebilir. Camdaki buzu temizlemek için cama sıcak su dökmek ani sıcaklık farkı nedeniyle çatlama riskine yol açabilir, aman dikkat!

4. Kışlık cam suyu

Kışın yollardaki çamur, tuz ve kir, ön camı kısa sürede kaplayabiliyor. Özellikle uzun yolculuklarda camı temiz tutmak için sileceklerin yanı sıra uygun cam yıkama sıvısına da ihtiyacınız var. Normal cam suyunun aksine kışlık cam suları, düşük sıcaklıklarda donmaya karşı dayanıklı olacak şekilde geliştiriliyor. Kış gelmeden cam suyu deponuzu kontrol etmenizde fayda var.

5. Akü takviye kablosu veya taşınabilir akü takviye cihazı

Soğuk hava, aracın aküsünü zorlayabiliyor. Özellikle eski akülerde sabahları motorun çalışmaması gibi sorunlarla çok sık karşılaşabilirsiniz. Bu sebeple bagajınızda bir akü takviye kablosu bulundurmak, ani sürprizlere karşı işinizi kolaylaştırabilir. Eğer başka bir araçtan destek almak yerine kendi işinizi kendiniz görmek istiyorsanız akü takviye cihazlarını da değerlendirebilirsiniz.

6. Katlanabilir kar küreği

Özellikle yoğun kar yağışının ardından aracın çevresi karla kaplanmış olabilir. Park ettiğiniz yerde kar biriktiyse ve tekerleklerin önündeki kardan araç hareket edemiyorsa kar küreği işinizi görecektir. Bunun için bagajda fazla yer kaplamayan, katlanabilir modelleri tercih edebilirsiniz.

7. Çekiş destek matı veya kum

Aracınız karın içinde patinaj yapıyorsa gaza daha fazla basmak her zaman çözüm olmayabilir. Hatta tekerleklerin bulunduğu yerdeki karı daha fazla kazıyarak aracın daha da gömülmesine sebep olabilirsiniz. Çekiş destek matları, tekerleklerin zemine tutunmasına yardımcı olmak için bu tür durumlarda kullanılabilir.

8. Çekme halatı

Aracınız karda mahsur kaldığında veya hareket edemeyecek duruma geldiğinde çekme halatı işinizi görecektir. Tabii rastgele bir halat almaktan bahsetmiyoruz. Araç ağırlığına ve kullanım amacına uygun, yeterli taşıma kapasitesi olan bir halat seçmek gerektiğini unutmayın.

9. Kışa uygun acil durum çantası

Kaderin cilvesi bu ya, bazen de tüm önlemleri almanıza rağmen yine de yolda kalabilirsiniz. Bu nedenle aracınızda kış şartlarına uygun bir acil durum çantası bulundurmanız hayat kurtarıcı olabilir. Çantanın içine battaniye, yedek eldiven ve çorap, el feneri, ilk yardım çantası, şarjı dolu bir powerbank, içme suyu ve bozulmayan atıştırmalıklar koyabilirsiniz.

Tüm liste bittiğine göre artık kışa hazırsınız!