Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Teknolojinin Keyfini Bilenlere

Misafir Ağırlarken Hızınızı İkiye Katlayacak Teknolojik İnovasyon: Tek Dokunuşla Çift Fincan Özelliği Nasıl Çalışır?

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Misafir ağırlamanın en keyifli ama mutfakta en çok mesai harcattıran anlarından biri şüphesiz kahve servisidir. Yemekler yenmiş, tatlı faslına geçilmiş ve "Kimler kahve içiyor?" sorusu sorulmuştur. Eğer kalabalık bir misafir grubunuz varsa ve klasik, tek tek demleme yapan bir makine kullanıyorsanız; mutfaktaki yalnız mesainiz resmen başlamış demektir.

Misafir Ağırlarken Hızınızı İkiye Katlayacak Teknolojik İnovasyon: Tek Dokunuşla Çift Fincan Özelliği Nasıl Çalışır?
Onur Şahin Onur Şahin /

Peki, teknoloji hayatımızın her alanını hızlandırırken mutfaktaki bu bekleme süresine nasıl bir çözüm sunuyor? Gelin, kahve servisindeki zaman kaybını bitiren çift fincan teknolojisinin arkasındaki detaylara 8 maddede yakından bakalım.

1. "Soğuyan İlk Fincan" Sendromu

28229239_BSH-EN_SI_FAEM_812_TQ927EZ3_General_Sec_Img-02_plain_3200x1800px_def

İçerikten Görseller

Misafir Ağırlarken Hızınızı İkiye Katlayacak Teknolojik İnovasyon: Tek Dokunuşla Çift Fincan Özelliği Nasıl Çalışır?
28229239_BSH-EN_SI_FAEM_812_TQ927EZ3_General_Sec_Img-02_plain_3200x1800px_def
22451364_2023_mayis_urun_yenilikleri_landing_page_bagli_kahve_anlari
28198936_BSH-EN_SI_FAEM_812_TQ925E03_General_Sec_Img-18_plain_3200x1800px_def
Siemens_Mutfak

Kahveleri tek tek hazırladığınızda yaşadığınız en büyük sorun, son kahve hazır olana kadar ilk hazırladığınız fincanın çoktan soğumuş olmasıdır. Herkese aynı anda dumanı tüten bir kahve sunmak, geleneksel yöntemlerle adeta bir zamanla yarışa döner.

2. Sade Kahvelerde Çift Fincan Kolaydır, Ama...

Standart makinelerde espresso'yu veya filtre kahveyi aynı anda ikiye bölmek çok zor değildir. Çoğu cihazda çift akışlı bir nozul bulunur. Ancak işin içine süt, köpük ve katmanlı tarifler girdiğinde sıradan makineler maalesef yetersiz kalır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

3. Sütlü İçeceklerin Çifte Mühendisliği

Kremalı bir cappuccino veya bol köpüklü bir latte macchiato hazırlamak için cihazın sütü ideal sıcaklıkta ısıtması, doğru kıvamda köpürtmesi ve espresso ile doğru sırayla buluşturması gerekir. Bunu aynı anda iki ayrı fincan için simetrik bir şekilde yapabilmek ileri bir iç mühendislik ve akıllı valf sistemi gerektirir.

4. oneTouch DoubleCup İnovasyonu

22451364_2023_mayis_urun_yenilikleri_landing_page_bagli_kahve_anlari

İşte tam bu noktada yeni nesil Siemens teknolojileri devreye giriyor. Geliştirilen oneTouch DoubleCup özelliği, kullanıcıları makine başında dakikalarca beklemekten kurtaran harika bir çözüm sunuyor.

5. Sadece Tek Bir Tuşa Dokunmanız Yeterli

Bu teknolojinin en güzel yanı, karmaşık menülerle veya manuel ayarlarla uğraşmanıza gerek bırakmamasıdır. Makinenin altına iki fincanı yerleştirip tek bir tuşa dokunduğunuz an, arzuladığınız içecek hızla ve rahatlıkla hazırlanmaya başlar.

6. Tüm Kahve Spesiyallerinde Özgürlük

Bu özellik sadece standart bir espresso için geçerli değil. Canınız sert bir espresso, kremalı cappuccino, latte macchiato veya Viyana usulü bir melange istiyorsa; tüm bu içecekleri aynı anda iki fincan olarak hazırlayabilirsiniz.

7. Eşit Dağılım, Standart Lezzet

28198936_BSH-EN_SI_FAEM_812_TQ925E03_General_Sec_Img-18_plain_3200x1800px_def

Makinenin akıllı akış sistemi, her iki fincana da milimetrik olarak aynı oranda süt, köpük ve kahve gönderir. Böylece fincanlardan birinin köpüğü az, diğerininki fazla olmaz; her ikisi de görsel ve tatsal olarak birbiriyle tamamen aynı standartta çıkar.

8. Mutfağa Hapsolmaktan Kurtulun

Misafirleriniz salonda sohbet ederken sizin mutfakta makine başında nöbet tutmanıza gerek kalmaz. Hızınızı anında ikiye katlayan bu teknoloji sayesinde, ilk kahvenin soğuma riskini ortadan kaldırır ve sevdiklerinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Teknoloji sadece lezzeti artırmakla kalmıyor, aynı zamanda mutfakta geçirdiğimiz süreyi de optimize ediyor. Siz de misafirlerinizi ağırlarken hız kazanmak ve profesyonel kafelerdeki gibi seri bir servis yapmak istiyorsanız, bu akıllı özelliklere sahip Siemens kahve makinelerine göz atabilirsiniz.

Siemens_Mutfak

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Teknolojinin Keyfini Bilenlere Kategorisinden Diğer İçerikler

Yemek Yakma Derdine Son: Tavanın Sıcaklığını Saniyeler İçinde Ölçen Akıllı Sensörler Nasıl Çalışıyor?

Yemek Yakma Derdine Son: Tavanın Sıcaklığını Saniyeler İçinde Ölçen Akıllı Sensörler Nasıl Çalışıyor?

Süpürme ve Silme İşlemini Aynı Anda Yapmak Aerodinamik Olarak Nasıl Mümkün Oluyor?

Süpürme ve Silme İşlemini Aynı Anda Yapmak Aerodinamik Olarak Nasıl Mümkün Oluyor?

Yeni Bir Kahve Makinesi Alırken Gözlerinizin Mutlaka Araması Gereken Akıllı Sensör Teknolojileri

Yeni Bir Kahve Makinesi Alırken Gözlerinizin Mutlaka Araması Gereken Akıllı Sensör Teknolojileri

Sebze Çekmecesindeki Nemi Kontrol Etmek Neden Önemli? Tazeliğin Arkasındaki Mühendislik

Sebze Çekmecesindeki Nemi Kontrol Etmek Neden Önemli? Tazeliğin Arkasındaki Mühendislik

siemensakillievaletleri siemenskahvemakineleri

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

Yüz Tanıma Yerine 'Yemek Tanıma': 100'den Fazla Tarifi Algılayan Akıllı Kameralar Nasıl Çalışıyor?

Yüz Tanıma Yerine 'Yemek Tanıma': 100'den Fazla Tarifi Algılayan Akıllı Kameralar Nasıl Çalışıyor?

Evde Gözle Göremediğimiz Tozlar: LED Başlıkların Arkasındaki Optik Bilimi Bize Ne Gösteriyor?

Evde Gözle Göremediğimiz Tozlar: LED Başlıkların Arkasındaki Optik Bilimi Bize Ne Gösteriyor?

Yiyeceklerimizi Çürüten 'Etilen Gazı' Nedir? Karbon Aktif Filtrelerle Meyve Ömrünü İkiye Katlamak

Yiyeceklerimizi Çürüten 'Etilen Gazı' Nedir? Karbon Aktif Filtrelerle Meyve Ömrünü İkiye Katlamak

Süpürgeniz Halıya Geçtiğini Nereden Anlıyor? Zemin Algılayan autoMode Sensörlerinin Anatomisi

Süpürgeniz Halıya Geçtiğini Nereden Anlıyor? Zemin Algılayan autoMode Sensörlerinin Anatomisi

Fırının İçinde Ne Olup Bittiğini İzleyen Yapay Zeka: Kamera Kontrollü Pişirme Nasıl Çalışıyor?

Fırının İçinde Ne Olup Bittiğini İzleyen Yapay Zeka: Kamera Kontrollü Pişirme Nasıl Çalışıyor?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com