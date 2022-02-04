Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin elektrikten sorumlu kurumu Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Maliye Bakanlığı’nın elektriğini borç gerekçesiyle kesti. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında elektrik alacağı olduğu belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ülkedeki elektrik işlerinden sorumlu devlete bağlı kurum olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) arasında büyük bir anlaşmazlık yaşandı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, KKTC Maliye Bakanlığı’nın önemli miktarca borcunu tahsil edememesi üzerine elektriğini kesti. Bakanlığın kuruma 160 milyon TL’ye yakın borcu olduğu açıklandı.

Bunun yanı sıra ülkede Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasındaki elektrik alacağı nedeniyle Maliye Bakanlığı’nda iki gündür elektriklerin kesik olduğu belirtildi. KKTC Maliye Bakanı Dursun Oğuz, konuya ilişkin bir açıklama yaparak Bakanlığın elektriğinin yasa dışı bir şekilde kesildiğini öne sürdü.

“Bakanlığa herhangi bir fatura gelmedi”

Oğuz, açıklamasında Bakanlığın elektriğinin KIBTEK’i idare eden Eelktrik Sendikası tarafından yasal olmayan bir şekilde kesildiğini ifade etti. Bakan, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı elektrik kurumu üzerinden Maliye Bakanlığına herhangi bir fatura gelmediğini ve elektriğin kesilmesinin tamamıyla popülist bir hareket olduğunu savundu.

Oğuz, açıklamasının devamında Maliye Bakanlığının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesine rağmen KIBTEK’in tek taraflı hazırladığı bir ödeme planı ile Bakanlığın borcu olduğunu ifade etti ve söz konusu borcun Bakanlığa fatura edilmediğini açıkladı.