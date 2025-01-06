Sıcak havalarda birçok insanın vazgeçilmezleri arasında buz gibi bir kola içmek yer alıyor. Genzi yakan asidi, verdiği ferahlık ve aroması, insanı bağımlı eden bir özelliğe de sahip gibi sanki. Her gün olmasa bile çok fazla kola tüketenler var aramızda, biliyoruz.

O zaman kolayı fazla kaçırırsak “midemizin delinebileceği” ihtimalini de duymuş olmalısınız. Ağızdan ağıza yayılan bu ifade, sizce gerçeği yansıtıyor mu?

Yani, çok kola içen birisinin midesi, asitten dolayı gerçekten de delinebilir mi?

Kola, fosforik ve karbonik asit içeriyor.

İçtiğimiz bol asitli kolanın asitli olmasının sebebi, işte içerdiği bu maddeler. Ancak unuttuğumuz bir şey daha var, o da midenin de zaten oldukça asidik bir yapıda olması. Yani kolanın asidi, mide asidinden daha güçlü değil. Dolayısıyla hemen bu iddialara yanıt verelim: Hayır, kola ve kola gibi asidik içeceklerin, mideyi delme ihtimali şehir efsanesinden ibaret.

Çünkü midenin iç yüzeyinde bulunan mukus tabakası mideyi koruyor. Dolayısıyla kola gibi içecekler de midemizi delemiyor.

Kolanın pH değeri yaklaşık 2,5 civarındadır, yani olabildiğince asidik bir yapıya sahip.

Ancak burada atlamamamız gereken bir nokta var: Mide asidimiz, kola asidinden daha güçlü. Mide asidinin pH değeri 1 ila 2 arasında değişiyor. Bu da demektir ki midemiz, kolanın asidinden çok daha güçlü bir ortamla başa çıkacak şekilde gelişmiştir.

Fakat tabii ki kolayı fazla miktarda ya da çok sık tüketildiğinde bazı yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Reflüyü tetiklerken mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasına neden olup mide yanması ve ekşimesine yol açabiliyor. Ayrıca mideyi tahriş ederken astarında da zayıflamaya neden oluyor. Bu da gastrite zemin hazırlaması anlamına geliyor.

İçerdiği şeker miktarını da göz ardı etmememiz lazım.

Kolanın içerdiği yüksek şeker miktarı, fazla tüketildiği takdirde obezite, diyabet ve diş çürümesi gibi sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. Bunun yanı sıra içerdiği fosforik asidin, kemiklerden kalsiyum çektiğine dair bazı araştırmalar da mevcut. Özellikle uzun vadede tüketilmesi hâlinde ciddi kemik problemlerine yol açabiliyor.

Kısacası çok fazla kola içmek, midenizi delmez delmesine ama delmekten beter eder. Uzun vadede birçok mide problemine yol açarken kemik gelişimini ve var olan kiloyu koruma yolunda atılan adımları olumsuz etkiler. Bu yüzden tüketirken ölçülü davranmanın ve aşırıya kaçmamanın önemli olduğunu unutmamak gerekiyor.

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