Spor ve İş Hayatında Koordinasyon Nedir, Ne Demek?

Koordinatör, genel koordinatör, koordine olalım, koordine hareket edelim; iyi de tüm bunlar ne anlama geliyor? Koordinasyon demek aslında hem iş hayatında hem de spor hayatında başarılı olmak gerekli olan ilk adımdır. Doğru bir koordinasyon ile başaramayacağınız şey yok. Gelin koordinasyon nedir tüm detaylarıyla inceleyelim.

Koordinasyon nedir gibi soruyla karşılaştığımız zaman hepimizin aklına bazı cevaplar gelir ve gözümüzün önünde bazı görüntüler canlanır. Bu görüntüler ve düşünceler herkes için değişiklik gösterse bile sonu aynıdır; başarı. İster iş hayatında olsun ister spor hayatında olsun; bir işi tamamlamak için gerekli koordinasyona sahip olan kişiler ya da gruplar mutlaka sonunda hedefledikleri başarıya ulaşacaklardır.

Koordine bir sporcunun hiçbir kası uyumaz, koordine bir iş grubunda hiçbir çalışan tembellik etmez. Aynı anda, benzer bir güçle çalışırlar ve normalde belki çok daha zor tamamlanacak bir görevin üstesinden başarıyla gelirler. Elbette bu öyle kolay bir iş değil, koordinasyon becerinizi geliştirmek için de özel bir çaba sarfetmeniz gerekiyor. Gelin koordinasyon nedir, ne demek sorusu üzerinden bu benzersiz beceri hakkında bilmeniz gereken detaylara yakından bakalım.

Koordinasyon nedir? Spor ve iş hayatında koordinasyon

Temelden başlayalım; koordinasyon nedir?

Eşgüdüm ya da eş uyum olarak da adlandırılan koordinasyon; belirlenen bir hedefe ulaşmak için yapılacak farklı işler arasındaki bağlantının ve ilişkinin, düzenli ve uyumlu olmasını sağlamaktır. Bireysel işlerde bu uyumu kişi kendi kendine sağlayabilirken grup ile yapılan işlerde bu uyum, ekipteki kişiler ve lider tarafından sağlanmalıdır.

Hem spor hem de iş benzeri bir aktivite olduğu için halat çekme oyunundan örnek verelim. 10 kişilik bir grup tüm gücüyle halat çekiyor ve karşı takımı çamura düşürmeyi hedefliyor. 10 kişilik bu ekip, liderin komutları ile aynı anda halatı çekerken aynı zamanda iç koordinasyonlarını sağlayarak bacak ve kol kaslarını aynı anda kullanmalıdırlar. İşte koordinasyon tam olarak budur.

Vücut koordinasyonu nedir?

Vücut koordinasyonu, vücuttaki tüm kasların yapılacak eylem için uyumlu bir şekilde çalışması demektir. Yapılacak eyleme göre hangi kasların, hangi güçte kullanılacağı ve bir sonraki eyleme hazır olmak için hangi kasların o an dinlendirilmesi gerektiğinin yanıtı koordinasyonda gizlidir.

Vücut koordinasyonu gelişmiş bir sporcu, beklenmedik olaylar karşısında soğukkanlı tepkiler verebilir. Futbol üzerinden örnek vermek gerekirse tam o an pas atacağınız arkadaşınızın önü kesildiği zaman topu biraz daha ileri sürüp onun boşa çıkmasını beklemek ya da boşta olan diğer arkadaşınızı yakalamak, koordinasyon becerisi sonucu yapılacak bir eylemdir.

Elbette vücut koordinasyonuna beyin çalışması da dahildir. Zaten vücut koordinasyonunu içselleştirmiş olan bir zihin; hız, kuvvet, dayanıklılık gibi temel motor becerileri de çok daha hızlı geliştirir. Örneğin şınav çekmek bile iyi bir koordinasyon becerisi ile mümkündür çünkü aynı anda hangi kasların çalışacağının karar veren zihniniz, bunu koordineli kas emirleri sayesinde gerçekleştirir.

Vücut koordinasyonu nasıl geliştirilir?

Basit hareketleri uygulamaya çalışarak başlayın.

Basit hareketleri geliştirdikçe karmaşık hareketlere geçin.

Özgüveninizi adım adım yükseltin.

En basit hareketleri bile önce yavaş yapın.

Koordine beceriniz geliştikçe hızlanın.

Bacak ve kolları ters yönlere hareket ettirmek gibi zorlayıcı hareketler yapın.

Yeni başladıysanız kendinizi fazla yormayın.

Setler arasında yeterince dinlendiğinizden emin olun.

Günde 15 dakikadan fazla koordinasyon çalışması yapmayın.

Koordinasyon çalışmalarına bedeniniz ve zihniniz yorgun değilken başlayın.

Vücut koordinasyonunuzu geliştirmek için dikkat etmeniz gereken temel noktalar bu şekilde. Yaptığınız spor dalına göre uygulamanız gereken koordinasyon hareketleri farklılık gösterecektir. Bu nedenle bu tür antrenmanlara geçmeden önce o spor dalında uzman bir kişiden ve gerekirse doktorunuzdan tavsiyeler almayı ihmal etmeyin.

Şimdi diğer pencereden bakalım: İş hayatında koordinasyon nedir?

İş koordinasyonu; bir iş yerindeki çalışanların ya da bir proje ekibinin, ortak bir hedefe ulaşmak amacıyla birlikte ve bir bütün olarak senkronize şekilde çalışmaları demektir. İş koordinasyonu için çalışanların bireysel çabaları son derece önemli olsa da söz konusu senkronizasyonu sağlayacak olan kişi yönetici ya da ekip lideridir.

Ekip koordinasyonunu sağlayacak olan kişinin yönetim, planlama, organize etme, kadrolama, yönlendirme ve kontrol gibi temel yönetim araçlarına son derece hakim olması gerekir. Bu açıdan baktığımız zaman yönetim demek, aslında koordinasyonu sağlamak demektir. İkisini birbirinden ayrı düşünmek son derece zor.

Bir orkestra şefinin koca bir müzik topluluğunu yönetmesini de, küçük bir ekibin yeni proje için hazırladıkları sunumu da iş koordinasyonu için örnek verebiliriz. İş koordinasyonu sağlayacak kişinin karşısında farklı yeteneklere, farklı motivasyonlara ve farklı düşüncelere sahip insanlar vardır. Tüm bu insanları doğru hedefe yönlendirmek, iyi bir yöneticinin alameti farikasıdır.

İş koordinasyonu sağlama yöntemleri:

Planlama koordinasyonu

Örgütlenme koordinasyonu

Kadrolama koordinasyonu

Yönlendirme koordinasyonu

Kontrol koordinasyonu

Planlama koordinasyonu:

Planlama yoluyla sağlanan koordinasyon sürecinde farklı etmenlerin nasıl bir araya geleceğinin modeli yapılır. Son plana ulaşmadan önce konu hakkında tartışmalar ve fikir alışverişleri yapılarak pek çok farklı plan tek tek elenir ve en sonunda tam bir koordinasyon sağlayacak olan plan üzerinde anlaşılır.

Örgütlenme koordinasyonu:

İş dünyası uzmanlarına göre koordinasyon, örgütlenmenin en temel adımıdır. Üst düzeyde olan bir yönetici, sorumlu olduğu diğer çalışanları iyi tanımalı ve onlara, yeteneklerine uygun görevler vermelidir. Kimin, neyi, nasıl, nerede, ne zaman yapacağını bildiği bir grubun tüm çalışmaları aksamayan bir koordine izleyecektir.

Kadrolama koordinasyonu:

Bir yönetici ya da ekip lideri ilk olarak elindeki yetenekleri keşfetmeli ve doğru şekilde örgütlemelidir. Ancak çok daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu anladığı zaman gerekirse ekiptekileri dışarı çıkararak yeni kişileri kadroya almalı ve aksamayan bir koordinasyon modeli yakalamalıdır.

Yönlendirme koordinasyonu:

Her ne kadar son yıllarda yöneticiler çalıştığınız yerin bir iş yeri değil bir aile olduğunu söyleseler de inanmayın. Tüm iş yerlerinde bir ast üst ilişkisi vardır. Eğer üst pozisyonda olan kişi, astı olan kişiye rehberlik yaparak ve talimatlar vererek yönlendirmiyorsa o ekip ne koordine bir şekilde çalışır ne de hedefledikleri başarıya ulaşır.

Kontrol koordinasyonu:

Koordine çalışma sonucu ulaşılacak hedef eğer uzun vadeli bir hedef ise öncesinde daha kısa vadeli hedefler konularak kontrol mekanizması geliştirilmelidir. Yönetici, kısa vadeli hedefler geliştirmeli ve maratonun her 100 metresinde neler olduğunu kontrol etmelidir. Kontrol mekanizmasının ortadan kalktığı durumlarda koordinasyon da aksayacaktır.

İş dünyasında ve spor hayatında başarının kapılarını açan koordinasyon nedir, nasıl geliştirilir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Uyguladığınız koordinasyon gelişme yöntemlerini ve konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.