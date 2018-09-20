Netflix, son dönemde bünyesinden oldukça sağlam psikolojik gerilim ve korku yapımları çıkarır oldu. Ünlü yayın platformunun son bombası ise The Haunting of Hill House.

Shirley Jackson’ın aynı adlı kült romanından uyarlanan The Haunting of Hill House, 12 Ekim'de Netflix üyelerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Zaman içerisinde 'perili köşk' olarak adlandırılan ve hakkında türlü korku hikayeleri anlatılan bir evde büyüyen iki kardeşin yıllar sonrasında aynı evde buluşmaları ve başından geçenlerin anlatılacağı yapımdan ilk fragman geldi.

İşte The Haunting of Hill House'un ilk fragmanı... (kulaklıkla izlemenizi öneririz)

Prodüksiyon kalitesi olarak hemen hemen hiçbir zaman bizleri şaşırtmayan Netflix, umuyoruz daha önce 1963 ve 1999 yıllarında iki kez 'Perili Ev' adıyla vizyona giren ve beklentileri karşılayamayan bu kült hikayeye yeniden hayat verir.

İlk bölümüyle 12 Ekim'de karşımızda olacak olan The Haunting of Hill House'un ilk sezonu toplamda 10 bölüm sürecek. Dizinin devam sezonlarının gelip gelmeyeceği henüz belirsiz.