Koronavirüs, Akıllı Telefon Pazarının Küçülmesine Neden Oldu

Şirketler, COVID-19 pandemisi sürecinde atlatılan 2020 çeyrek yılı sonuçlarını bir bir açıklıyor. Yapılan açıklamalara göre akıllı telefon sektöründeki daralma, çok ciddi rakamlara ulaşmış görünüyor.

2020’nin ilk çeyreğindeki sonuçlarını açıklayan şirketler, koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşan zararı da gözler önüne seriyor. Pek çok sektörde olduğu gibi akıllı telefon sektörünü de vuran pandemi, görünen o ki telefon üreticilerine zor zamanlar yaşattı. Akıllı telefon pazarının tarihindeki en büyük daralmanın yaşandığı 2020 ilk çeyreğinde, yüksek fiyata sahip telefonlara talebin düştüğü görülüyor.

Analist firmaları Counterpoint Research ve Canalys, küresel pazardaki akıllı telefon sevkiyatlarıyla ilgili rapor paylaştı. Counterpoint Research, küresel akıllı telefon sevkiyatlarındaki genel düşüşü yüzde 13 olarak duyururken Canalys ise düşüşün yüzde 18’e ulaştığını bildirdi.

2014’ten beri ilk kez 300 milyonun altında

Bu duruma daha yakından baktığımızda şirketlerin zararı daha iyi gözler önüne seriliyor. 2014’ten beri her çeyrekte 300 milyondan fazla akıllı telefonun satıldığı görülüyordu. Uzun bir aradan sonra ilk kez 2020’nin ilk çeyreğinde pazarın 300 milyonun altına düştüğü görüldü. Üstelik dünyanın en büyük pazarı Çin’de bu düşüş daha önce yaşanmıştı. Counterpoint’in analist ekibinin yaptığı açıklamada, “Çeyrek sürecinde COVID-19 diğer bölgelere yayılmaya devam ettikçe değişken şiddette aksaklıklar oluştu. Bu aksaklık sarkacı arzdan talebe doğru ilerledi” denildi. Geçen senenin aynı döneminde 341 milyon birim akıllı telefon satan üreticiler, bu sene 295 milyon akıllı telefon satabildiler.

Hemen hemen tüm akıllı telefon üreticilerinin bu salgından etkilendiği görülüyor. Geçen senenin aynı dönemine göre büyük bir düşüş yaşayan şirketler arasında yalnızca Xiaomi’nin daha fazla ürün sattığı raporlandı. Xiaomi, bu başarısıyla Samsung, Huawei ve Apple’dan sonra en çok akıllı telefon satan üretici olmuş oldu.

Xiaomi’nin başarısının dışında Apple’da da beklenenden daha iyi bir performans görülüyor. Diğer akıllı telefon üreticilerine göre daha küçük bir düşüş yaşayan şirket, süreci nispeten iyi geçirdi.

Önce üretim sonra talep sıkıntısı yaşandı

Canalys’in kıdemli analisti Ben Stanton, “Koronavirüs, şubat ayında Çin üzerinde yoğunlaştığında üreticiler talebi karşılamak için üretimi nasıl karşılayacaklarından endişeliydi, ancak Mart ayında bu durum tersine döndü. Akıllı telefon üretim süreci şimdi toparlandı, ancak dünyanın yarısı karantinada olduğu için satışlar düştü” şeklinde açıklama yaparak konuyu özetledi.

Counterpoint genel müdürü Tarun Pathak ise, “Telefonlar bozulmadıkça, tüketiciler için isteğe bağlı bir alımdır… Tüketiciler, belirsiz zamanlarda isteğe bağlı satın alımlarını azaltacaklardır. Bu da akıllı telefonları değiştirme döngülerinin uzamasına neden olacaktır” şeklinde açıklama yaptı.

Salgının etkileri henüz hissedilmedi

Akıllı telefon sektöründe salgının etkilerinin henüz hissedilmediğini vurgulayan Pathak, akıllı telefon şirketlerinin asıl zararının 2020’nin ikinci çeyreğinde ortaya çıkacağını belirtti. Bazı şirketlerin devlet desteği almadan zor duruma düşeceğini belirten analist, bu süreçte şirketlerin büyüklüğünün test edileceğini söyledi.